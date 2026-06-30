“La oración nos mantiene fuertes”: detectan zona de calor donde buscan al niño argentino desaparecido en Venezuela

Los rescatistas detectaron una señal de calor corporal a unos 10 metros de profundidad en el sector donde creen que podría encontrarse el niño.

La búsqueda de Lucas Gámez, el niño argentino de 8 años desaparecido tras los devastadores terremotos que afectaron a Venezuela, continúa sin descanso.

Mientras los equipos de rescate trabajan entre los escombros del edificio donde se encontraba el menor, su familia sigue aferrada a la esperanza de encontrarlo con vida.

En medio de la incertidumbre, su madre, Blancalida Martínez Coronado, publicó un emotivo mensaje en redes sociales para agradecer el apoyo recibido y pedir que las cadenas de oración no se detengan. “Sé que siempre les pido lo mismo, pero para mí es muy importante, porque la oración de mucha gente que se ha conectado con Lucas, increíblemente sin conocerlo, es lo que nos ha mantenido con fuerza y con serenidad a su papá, a mí y a todos los que estamos en este proceso de la búsqueda”, expresó.

La mujer también explicó que las labores de rescate han sido complejas debido a las condiciones del terreno, aunque aseguró que los equipos especializados continúan avanzando. “Esperamos traer buenas noticias en el transcurso del día. Donde se sospecha que está Lucas es muy profundo… Así que les pido mucha oración”, señaló.

Detectan una zona de calor donde buscan al niño argentino desaparecido en Venezuela

En las últimas horas surgió una noticia que renovó las esperanzas de la familia. Los rescatistas detectaron una señal de calor corporal a unos 10 metros de profundidad en el sector donde creen que podría encontrarse el niño. Además, en ese mismo lugar fue localizado el teléfono celular de Lucas, por lo que los equipos concentran allí gran parte de los esfuerzos.

El padre del menor, Marcos Gámez, explicó que la tecnología utilizada por los rescatistas permite estimar el tamaño aproximado de la persona detectada y aseguró que “sería un niño”, por lo que mantienen la expectativa de lograr un rescate. Brigadas nacionales e internacionales participan en las labores para remover los escombros de manera segura.

Lucas había viajado junto a familiares a la zona costera de La Guaira cuando ocurrieron los terremotos. Desde entonces permanece desaparecido, mientras sus padres siguen esperando noticias alentadoras y mantienen vivo el llamado para que la comunidad continúe acompañándolos con mensajes de apoyo y oraciones.