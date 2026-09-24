Las precipitaciones han provocado crecidas de ríos, inundaciones, cortes de rutas y personas aisladas entre Biobío y Los Ríos, mientras se mantienen alertas rojas en distintas zonas.

El intenso sistema frontal que afecta a distintas zonas sur del país ha provocado desbordes de ríos, inundaciones, cortes de caminos y evacuaciones en distintas localidades.

Hasta el cierre de esta edición, Senapred había emitido 15 mensajes del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) en Biobío, La Araucanía y Los Ríos, mientras varias zonas permanecen bajo Alerta Roja por el aumento de los caudales.

Sistema frontal provoca desbordes y evacuaciones en distintas zonas del sur del país

La situación más compleja se concentra en La Araucanía y Biobío, donde se han ordenado evacuaciones por desbordes de los ríos Trancura, Maichín, Allipén, Puyehue, Carampangue, Laraquete y Curanilahue, entre otros.

En Curarrehue, además, se inició una evacuación preventiva de un sector urbano luego de detectarse una grieta en el cerro Puelmapu, debido al riesgo de un eventual deslizamiento. La comuna también permanece aislada por el desborde del río Trancura y la interrupción de la ruta CH-199.

En Biobío, Senapred elevó a Alerta Roja la condición de toda la región debido al incremento de los ríos Curanilahue, Pichilo, Biobío y Lía.

En Curanilahue, el agua alcanzó sectores del puente Galvarino, mientras que en Arauco se reportaron inundaciones y evacuaciones asociadas al desborde de cursos de agua.

En tanto, en Los Ríos se decretó Alerta Roja para la provincia de Valdivia por el aumento del caudal del río Leufucade, con personas aisladas en Lanco.

Las precipitaciones también han generado afectaciones a viviendas y conectividad. En Trovolhue, comuna de Carahue, decenas de viviendas resultaron afectadas por el ingreso de agua, mientras que en Curarrehue el corte de la ruta internacional mantiene a la comuna conectada por vía terrestre únicamente a través de Argentina.

Asimismo, se han reportado interrupciones y restricciones en distintas rutas de Biobío, La Araucanía y Los Lagos.

De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el episodio meteorológico está asociado al ingreso de un sistema frontal acompañado por un río atmosférico y una isoterma cero elevada, condiciones que favorecen precipitaciones en sectores donde habitualmente se registra nieve.

En las próximas horas se espera una disminución gradual de la intensidad, aunque las autoridades mantienen el monitoreo de los caudales y llaman a la población a evitar las riberas de ríos y seguir las instrucciones de evacuación emitidas mediante el SAE.