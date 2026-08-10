La medida establece diferencias entre grúas y vehículos particulares, además de exigir que el automóvil que remolca tenga mayor peso y dimensiones que el averiado.

Los tradicionales remolques de vehículos mediante cuerdas, lazos o cadenas llegó a su fin, ya que El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) puso en vigencia el Decreto Supremo N° 55/2025, publicado el pasado viernes 7 de agosto en el Diario Oficial, que establece nuevas condiciones para trasladar automóviles averiados o accidentados en la vía pública.

La modificación busca elevar los estándares de seguridad y reducir los accidentes asociados a maniobras de remolque improvisadas.

El uso de elementos flexibles podía provocar pérdida de control o colisiones por alcance, especialmente ante frenadas, curvas o cambios repentinos de velocidad.

Debido a ello, el subsecretario de Transportes, Martín Mackenna, destacó que “con este reglamento avanzamos hacia una mayor seguridad vial, terminando con prácticas riesgosas que durante años se realizaron sin ningún estándar técnico. Ahora existen reglas claras para las grúas y para los conductores particulares que deban remolcar un vehículo con problemas en la vía pública”.

Nueva normativa pone fin a los remolques con cuerdas: estas son las estrictas reglas que deberán cumplir los conductores

Para los conductores particulares, la principal modificación es que deberán utilizar obligatoriamente una barra rígida metálica para conectar ambos vehículos.

Además, el automóvil que efectúe la tracción tendrá que contar con mayor peso y dimensiones que el vehículo averiado. También se establecieron velocidades máximas de 30 km/h dentro de zonas urbanas y 40 km/h en caminos rurales o interurbanos.

Otra de las restricciones afecta directamente a quienes viajen dentro del automóvil remolcado. La normativa prohíbe transportar pasajeros, permitiendo únicamente que permanezca al volante una persona encargada de colaborar con la dirección durante la maniobra. Asimismo, el vehículo asistido deberá circular con sus luces de viraje encendidas y parpadeando, siempre que el desperfecto permita mantenerlas operativas.

Las exigencias también alcanzan a las grúas y vehículos de auxilio, que podrán trasladar hasta dos vehículos simultáneamente mediante sistemas de izamiento, mientras que en el caso de motocicletas la cantidad dependerá de la capacidad de la plataforma y de sus elementos de sujeción. Estos vehículos podrán utilizar mecanismos de elevación, arrastre o ambos y deberán contar con señalización luminosa y elementos retrorreflectantes durante las maniobras.