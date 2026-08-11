Las razones por las que el asesino del cabo Moyano busca salir de la cárcel

Aliste Vega cumple una condena total de 42 años por hechos ocurridos en 2007, entre ellos el asalto al Banco Security de Santiago que terminó con la muerte del cabo Luis Moyano.

Una nueva ofensiva judicial busca modificar las condiciones en que Juan Manuel Aliste Vega cumple su condena de 42 años por el homicidio del cabo de Carabineros Luis Moyano y otros delitos.

El exlautarista solicitó continuar su pena bajo arresto domiciliario debido a su delicado estado de salud, pero el tribunal rechazó recientemente la petición. Su defensa, sin embargo, prepara un nuevo recurso para insistir ante los tribunales superiores.

La solicitud fue revisada el pasado 31 de julio por el 7º Juzgado de Garantía de Santiago. Los abogados de Aliste argumentaron que enfrenta una “enfermedad terminal” y presentaron antecedentes médicos que, según consta en el acta de la audiencia, estimarían en aproximadamente tres meses su expectativa de vida. Frente a esto,

Gendarmería señaló que el condenado permanece bajo atención médica y recibe cuidados paliativos en el Hospital Penitenciario.

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El organismo penitenciario también informó que se habían coordinado controles en recintos asistenciales externos y una biopsia médica.

En tanto, la Fiscalía y el abogado querellante se opusieron a modificar su régimen de cumplimiento, sosteniendo que el Estado estaría proporcionando las prestaciones sanitarias necesarias.

Finalmente, el tribunal consideró las condiciones de atención y el sistema de visitas establecido para acompañarlo y resolvió rechazar el cambio de medida.

Pese a esta decisión, la defensa anunció que volverá a recurrir. Su abogado, Ricardo Bravo Cornejo, adelantó que prepara una acción de amparo para solicitar que Aliste pueda cumplir el resto de su condena en su domicilio.

“Durante este período se ha presentado una situación de salud de especial gravedad que, a juicio de esta defensa, hace necesario revisar las condiciones en que actualmente se encuentra cumpliendo su condena”, señaló el profesional. Además, evitó revelar el diagnóstico específico por tratarse de información médica reservada.

Aliste Vega cumple una condena total de 42 años por hechos ocurridos en 2007, entre ellos el asalto al Banco Security de Santiago que terminó con la muerte del cabo Luis Moyano.

Fue sentenciado a 18 años por ese homicidio, 10 años por el homicidio frustrado del cabo Fernán Abarca y otros 14 años por los robos a las sucursales Security y Santander. La pena quedó firme tras el rechazo de los recursos de nulidad por parte de la Corte Suprema y, si no obtiene algún beneficio, su condena está fijada hasta el 9 de junio de 2053.