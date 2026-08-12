El proyecto de ley que busca poner fin al ruido de los escapes modificados con multas de hasta $716 mil

La iniciativa busca endurecer las sanciones para los conductores que modifiquen sus tubos de escape y generen ruidos excesivos, contemplando multas más altas y el retiro de los vehículos de circulación.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, junto al alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, presentaron una iniciativa que busca endurecer las sanciones para los conductores que circulen con escapes modificados y generen ruidos excesivos.

Desde el municipio señalaron que durante 2026 se han registrado 17 infracciones relacionadas con este tipo de modificaciones, 14 de ellas concentradas en el sector de Los Trapenses.

Ante esta situación, las autoridades sostienen que las actuales sanciones no serían suficientes para disuadir estas conductas.

En ese contexto, el proyecto plantea elevar las multas hasta las 10 UTM, monto que bordearía los $716 mil, además de permitir el retiro de circulación de los automóviles que presenten estas alteraciones. La propuesta busca entregar nuevas herramientas para fiscalizar y sancionar a los conductores involucrados.

Proyecto de ley busca poner fin al ruido de los escapes modificados

Alessandri explicó que el problema afecta tanto a residentes como a quienes circulan por el sector. “Una preocupación constante no solo de los vecinos residentes que ven muy alterada su cotidianidad, sino que también de las personas que transitan por acá, que ven frecuentemente los piques, la conducción temeraria y sobre todo, los tubos de escape modificados que hemos estado fiscalizando arduamente, pero **las penas son muy bajas y no se pueden requisar los automóviles”.

El jefe comunal también hizo una distinción entre quienes disfrutan de los automóviles y quienes realizan modificaciones para aumentar deliberadamente el ruido. “Una cosa es ser amante de los autos y otra muy distinta es modificar un vehículo para meter ruido, despertar a un barrio completo o usar las calles para correr. La calle no es una pista de carreras y quienes no lo entiendan tienen que enfrentar consecuencias”, enfatizó.

Núñez, en tanto, respaldó el aumento de las sanciones y sostuvo que la iniciativa podría contemplar incluso la incautación de los vehículos. “Vamos a llegar incluso hasta 10 UTM, vamos a llegar incluso a requisar los automóviles para aquellos que de manera dolosa terminan modificando estos tubos de escape para producir un ruido exageradamente molesto”.

El proyecto ya fue aprobado en general por la comisión correspondiente y ahora se busca acelerar su tramitación en la Cámara Alta. “Vamos a comprometernos a que este proyecto que ya fue votado en general en la comisión tenga la urgencia necesaria y **sea votado en la sala del Senado la próxima semana”, anunció Núñez.