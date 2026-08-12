Lluvia en Santiago: cuándo comienzan las precipitaciones y cuántos mm caerán en nuevo sistema frontal

Santiago tendrá varias jornadas con lluvia en lo que resta de semana. Revisa todos los detalles del pronóstico del tiempo.

Un nuevo sistema frontal llegará a la Región Metropolitana en las próximas horas, el cual dejará varias jornadas de lluvia en Santiago.

De acuerdo al pronóstico del tiempo, se espera que las precipitaciones se comiencen a registrar durante la tarde-noche de este jueves, cuyo evento se extendería hasta el sábado, acumulando un volumen de 20 milímetros (mm).

El periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, detalló que “no es una lluvia perjudicial para Santiago (…) Son unos 20 milímetros súper bien distribuidos. Si fueran 20 milímetros en una hora, estaríamos complicados, pero así es beneficiosa y sin río atmosférico”.

Lluvia en Santiago: el pronóstico del tiempo para lo que resta de semana

En este marco, explicó que las precipitaciones se harán más intensas a lo largo de los días. Para este jueves, se estima que el cielo esté parcialmente nublado durante la mañana, con temperaturas que llegarán hasta los 18°C.

Respecto al viernes, se prevén chubascos intermitentes, cuya temperatura máxima alcanzará los 16°C. El sábado será el día con lluvias más intensas: “El sábado es una lluvia más constante durante todo el día, no con furia, pero va a estar lloviendo hasta el anochecer”.

Por otro lado, el especialista abordó la posibilidad de tormentas eléctricas durante la tarde del jueves. “Hay que ponerle ojo a las tormentas eléctricas en la Región de Valparaíso, O’Higgins y en el poniente de la Región Metropolitana, especialmente hacia sectores como Curacaví, María Pinto y la cordillera de la Costa”, expuso.

Debido a que la isoterma cero se ubicará sobre los 1.800 metros de altitud, Sepúlveda descartó la posibilidad de nieve en sectores como San Carlos de Apoquindo, Peñalolén o Lo Barnechea.

No obstante, de igual forma llamó a evitar actividades en la alta montaña: “Hay viento e inestabilidad, es otro clima al que no estamos acostumbrados en el valle”, afirmó.