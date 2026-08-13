Los antecedentes que tienen a Camilo Huerta en la mira de la Fiscalía por presunto tráfico de drogas

El modelo será detenido una vez que regrese al país desde Estados Unidos. De lo contrario, se declararía una alerta roja a través de Interpol.

CANAL 13.

La Fiscalía Regional de Aysén y el OS-7 de Carabineros llevan adelante una investigación que hoy por hoy tiene en la mira a Camilo Huerta por los presuntos delitos de asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos.

Según la indagatoria, que inició en 2024, se detectó la comercialización de sustancias ilícitas en “dispensarios” de marihuana que se distribuyen para el uso medicinal, pero cuyas cantidades exceden el permitido por la ley.

La principal hipótesis que manejan las autoridades es que “la figura de dispensario medicinal habría sido utilizada para aparentar legalidad en una estructura con funcionamiento empresarial, operación de sucursales y distribución, obteniendo ganancias superiores a los $8 mil millones”, consignó T13.

La operación se concentraría en la calle Alonso de Córdova, desde donde se comercializan productos a través de locales propios o franquicias. Entre ellas figuraría un growshop asociado a Camilo Huerta.

Debido a que el modelo se encuentra en Estados Unidos, se espera que una vez ingrese al país sea detenido y puesto a disposición de la justicia, por figurar en calidad de imputado. De no concretarse su regreso, se declararía una alerta roja a través de Interpol.

Canal 13 aclara su vínculo con Camilo Huerta

Tras conocerse la investigación por presunto tráfico de drogas, Canal 13 aclaró el vínculo laboral que mantienen con Camilo Huerta, a quien podemos ver hoy en pantalla en el reality show Vecinos Al Límite.

En una declaración pública precisaron que “su aparición en pantalla responde única y exclusivamente a que las grabaciones finalizaron con anterioridad a que se dieran a conocer estos hechos“.

“Camilo Huerta no es rostro de nuestra estación televisiva y su vínculo se limitó a su participación como concursante del reality“, recalcarón.

Además, expresaron su condena “de manera categórica” como medio de comunicación a “cualquier acto ilícito y conducta que vulnere la ley, especialmente aquellos delitos de la gravedad de los que hoy se le imputan”.