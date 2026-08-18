Cámara de Diputados entrega amplio respaldo a prohibición de carreras de perros galgos

Los organizadores de este tipo de actividades arriesgan penas de cárcel y la prohibición de por vida para la tenencia de animales.

AGENCIA UNO

La Cámara de Diputados aprobó por 80 votos a favor, 41 en contra y siete abstenciones, la prohibición total de las carreras de galgos y otras razas de perro, además de descartar su regularización.

Esto, ya que la propuesta para regular esta actividad fue rechazada por 68 votos en contra, 50 a favor y 10 abstenciones.

Ahora la iniciativa contra las carreras de perros deberá volver a la Comisión de Medio Ambiente, tras recibir indicaciones.

El proyecto considera una modificación a la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas, más conocida como Ley Cholito, para entregar una serie de sanciones, entre las que destaca penas de cárcel para los organizadores de estas carreras. Además, incluye multas económicas y la prohibición de por vida para la tenencia de animales.

“Se prohíbe toda carrera de perros, cualquiera sea su raza, en todo el territorio nacional”, es el artículo único de la iniciativa, junto con definir el destino de los animales involucrados.

“Los animales que sean utilizados en las carreras prohibidas en el inciso anterior, serán rescatados y entregados a una organización del Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro Promotoras de la Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, para que estos sean saneados, esterilizados y reubicados con una persona u organización que asuma su tenencia responsable”, detalla el texto legislativo.

Tras su aprobación, el diputado César Valenzuela (PS) declaró que “la votación de hoy tira por la borda un argumento que es absolutamente falaz y que dice que las carreras de galgo serían una tradición en nuestro país. Nunca han sido una tradición. Esto es una práctica reciente que lleva consigo otros delitos, ludopatía, apuestas ilegales, lavado de dinero. La verdadera tradición de Chile es proteger a sus animales”.