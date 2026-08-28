Fiscalía acusó “exceso de fuerza”: carabineros son detenidos por muerte de músico en La Araucanía

Los funcionarios fueron detenidos luego de que la Fiscalía descartara un supuesto ataque en su contra y cuestionara la aplicación inicial de la Ley Naín-Retamal en el procedimiento.

La Fiscalía de La Araucanía confirmó que dos funcionarios de Carabineros fueron detenidos por su presunta responsabilidad en la muerte de Gabriel Utreras Sanhueza, músico de 37 años conocido como “Vejetal”.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 17 de agosto, en medio de un procedimiento de tránsito desarrollado en las inmediaciones del aeródromo Maquehue, en Padre Las Casas, en la Región de La Araucanía.

Carabineros son detenidos por muerte de músico en La Araucanía

En un comienzo, los policías señalaron que habrían utilizado sus armas de servicio debido a una supuesta amenaza por parte de los ocupantes del vehículo.

“Preliminarmente y conforme a la información entregada por los funcionarios que participaron en este procedimiento, habría existido un ataque de las víctimas, en este caso los civiles, contra ellos, razón por la que usaron sus armas de fuego. Aplicando la presunción de la Ley Naín-Retamal, entonces se les dio el tratamiento de víctimas y testigos en su oportunidad”, explicó el fiscal regional suplente, César Schibar.

Sin embargo, el avance de las diligencias, encabezadas por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía junto a la Brigada de Homicidios de la PDI, permitió cuestionar aquella versión.

Un registro audiovisual captado desde una unidad policial habría permitido establecer que no existió una agresión ilegítima contra los funcionarios y que uno de ellos efectuó disparos a corta distancia hacia el automóvil. “No existió un uso racional de la fuerza. Se pudo establecer que no ocurrió una agresión ilegítima y lo que sí tenemos en consideración, acreditado hasta este minuto, es un ataque por parte de estos funcionarios a las víctimas”, sostuvo Schibar.

Según el Ministerio Público, los nuevos antecedentes apuntarían a un eventual exceso en el empleo de la fuerza durante el procedimiento.

Además, la Fiscalía sostiene que los funcionarios habrían entregado información falsa sobre lo ocurrido, situación que derivó en una investigación por obstrucción a la justicia.

Uno de los policías será formalizado por el homicidio consumado de Gabriel Utreras y por homicidio tentado respecto de los otros ocupantes del automóvil. El segundo funcionario también fue detenido en el marco de la causa, mientras se indaga su eventual participación en los hechos. Ambos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Temuco para el respectivo control de detención.

La muerte de “Vejetal” provocó reacciones en el mundo del rap y la música urbana nacional. Tras su fallecimiento, cercanos y artistas del género realizaron una vigilia para despedirlo y acompañar a su familia.