Funcionario judicial queda preso por venta de información a banda narco

El Juzgado de Garantía de San Bernardo decretó la prisión preventiva de un funcionario del Poder Judicial, quien es investigado por presuntamente entregar antecedentes reservados de procedimientos judiciales a una organización vinculada al narcotráfico.

La resolución fue adoptada tras su formalización, instancia en la que el tribunal fijó además un período de 200 días para el desarrollo de las diligencias.

De acuerdo con los antecedentes expuestos en la causa, el trabajador, que contaba con 29 años de trayectoria en el Poder Judicial, habría recibido pagos a cambio de proporcionar información relacionada con investigaciones penales.

Funcionario judicial queda preso por presunta venta de información a banda narco

Entre los datos que presuntamente habría entregado figuran antecedentes de causas, resoluciones y medidas cautelares.

La indagatoria, encabezada por el Ministerio Público, permitió establecer que al menos una agrupación relacionada con delitos contemplados en la Ley de Drogas habría accedido a estos antecedentes.

Como parte de las diligencias, se efectuaron allanamientos que culminaron con la detención del imputado en su domicilio y la incautación de computadores, teléfonos celulares y otros dispositivos que serán analizados como parte de la investigación.

El funcionario fue formalizado por los delitos de cohecho agravado reiterado, violación de secreto de la investigación de la Ley 20.000 y obstrucción a la investigación.

El juez Álvaro Mardones resolvió imponer la medida cautelar más gravosa al considerar que su libertad constituye un riesgo para la seguridad de la sociedad, atendiendo a la cantidad de ilícitos atribuidos y las sanciones que eventualmente podría enfrentar.