Quién es el ex MIR detenido por explosivo en casa de Fernando Villegas

El adulto mayor, ex integrante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, está vinculado a una serie de delitos e ilícitos.

Carabineros y la Fiscalía Metropolitana Sur lograron la detención de tres personas vinculadas por la instalación de un artefacto explosivo en las afueras de la casa de Fernando Villegas en Ñuñoa, una de ellas un antiguo miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Se trata de Gonzalo Edmundo Toro Fernández, de 70 años, quien según detalló MegaNoticias, fue capturado en una operación que involucró allanamientos en domicilios en Santiago, Recoleta y Pedro Aguirre Cerda, incautando una serie de dispositivos electrónicos, como discos duros, computadores, teléfonos y soportes digitales.

Pero el otrora miembro del MIR tiene un amplio prontuario policial, ya que en enero de 2018 fue detenido en Villa Francia, Estación Central, en el marco de la conmemoración de la muerte de Matías Catrileo, en un procedimiento que terminó en una incautación de armas.

En aquella oportunidad, se encontraron una serie de elementos vinculados a la fabricación de bombas, como pólvora negra, circuitos eléctricos, gas butano y relojes, entre otros.

Por esta situación, Gonzalo Toro fue condenado por el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago a tres años y un día de libertad vigilada intensiva por porte y tenencia ilegal de arma de fuego prohibida.

Toro Fernández también fue indagado por la instalación de un artefacto explosivo en la casa del otrora senador Beltrán Urenda (UDI) en Viña del Mar. El hecho, ocurrido en 1991, dejó dos fallecidos, luego que la bomba estallara cuando era instalado.

En 1993, el ex integrante del MIR fue parte del asalto a la Fundición Inglesa, en Maipú, que terminó con la muerte del brigadier general en retiro del Ejército Renato Varela Correa, siendo condenado a 10 años de presión por este episodio.

Ataque a Fernando Villegas

La noche del 19 de abril de 2026 se encontró en las afueras de la casa de Fernando Villegas una bolsa de papel que guardaba un dispositivo de relojería unido a una botella con supuesto líquido acelerante. Peritajes del GOPE dieron cuenta que se trataba de un artefacto simulado.

Además, se hallaron una serie de panfletos en contra del ex panelista de Tolerancia Cero con la frase “Villegas fascista, perro de los ricos, esta es la primera” a nombre del llamado Frente Rebelde.