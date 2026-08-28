Está hospitalizada: qué se sabe del estado de salud de la diputada Francisca Bello (FA)

La parlamentaria del Frente Amplio ha causado preocupación por su estado de salud, el cual es “delicado, pero estable”.

La diputada del Frente Amplio (FA), Francisca Bello, se encuentra hospitalizada y su estado de salud es “delicado, pero estable”, de acuerdo a lo que informó su equipo durante esta jornada.

Por medio de un comunicado difundido en sus redes sociales, su entorno no entregó mayores detalles sobre los motivos de su hospitalización y afirmó que, de momento, el foco está puesto en su recuperación.

El equipo de Francisca Bello manifestó su agradecimiento a las muestras de cariño y preocupación que ha recibido durante las últimas horas. No obstante, pidió comprensión ante la determinación de mantener en reserva mayores detalles.

“En este momento, nuestra principal preocupación es Francisca y su recuperación. Por esta razón, queremos pedir respeto, tranquilidad y comprensión, tanto para ella como para su familia y sus seres queridos”, se lee en el comunicado.

La legisladora frenteamplista se mantiene hospitalizada mientras su entorno resguarda su situación médica.

A raíz del interés que ha causado el estado de salud de la parlamentaria, sus cercanos enfatizaron que cualquier novedad se comunicará por medio de sus canales oficiales.

“Por ahora, necesitamos resguardar este momento y evitar entregar mayores antecedentes sobre su estado de salud. Cualquier información será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales de la diputada”, sostuvieron.

Para cerrar, el equipo de Bello reiteró que “agradecemos especialmente el respeto y la comprensión durante estos días”.