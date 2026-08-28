May Chomali se convierte en conductora de podcast del Minsal

La ministra de Salud, May Chomali, estrenó un nuevo espacio de conversación sobre bienestar y prevención cardiovascular, convirtiéndose en la conductora del podcast “De corazón: conversaciones que cuidan”.

La iniciativa, disponible en Spotify y YouTube, fue lanzada durante agosto, considerado el mes del corazón, y contempla episodios de entre 10 y 15 minutos.

“Muy buenos días, muy bienvenidos a nuestro primer capítulo del podcast ‘De corazón: conversaciones que cuidan’”, así, Chomali dio inicio al primer capítulo, donde conversó con el kinesiólogo Sebastián Rojas sobre actividad física y sedentarismo.

La secretaria de Estado explicó que el proyecto busca abordar la salud con un lenguaje sencillo y alejado de términos técnicos.

“Queremos hablar de salud de una manera distinta: cercana, sencilla y, sobre todo, útil. Muchas veces sabemos que tenemos que cuidar nuestro corazón, pero no necesariamente sabemos por dónde empezar. Con estas conversaciones queremos mostrar que pequeñas decisiones cotidianas pueden ayudarnos a prevenir enfermedades y cuidar nuestra salud a lo largo de toda la vida”, señaló.

El espacio surgió desde el equipo de comunicaciones del Ministerio de Salud, que adaptó un estudio de la cartera que se encontraba sin uso. En los capítulos, la ministra cumple principalmente el papel de entrevistadora y plantea preguntas relacionadas con situaciones habituales.

El segundo episodio contará con la participación del geriatra Juan Carlos Molina y abordará aspectos como presión arterial, colesterol, glicemia y factores de riesgo. La temporada concluirá con una conversación junto a la nutricionista Belén Isuani sobre alimentación y salud cardiovascular.