“Falta de humanidad”: ministra Marín critica actuar de concesionario tras parto en peaje de Talcahuano

La secretaria de Estado calificó como indignante lo ocurrido con la mujer y sostuvo que, ante situaciones de emergencia, el criterio humano debe estar por sobre el cumplimiento estricto de las normas.

Una emergencia ocurrida en la Ruta Interportuaria, en Talcahuano, terminó con una mujer dando a luz durante el parto dentro de un automóvil, luego de permanecer detenida en un peaje.

La familia no contaba con efectivo para pagar la tarifa y, debido a problemas de conectividad, tampoco pudo concretar el pago mediante una alternativa electrónica.

Dylan Novoa, pareja de la mujer y padre del recién nacido, entregó detalles sobre los momentos previos al nacimiento. Según su relato, la encargada de la plaza les habría señalado que “nos dijo que no era su problema, ella levantaba la barrera si le cancelábamos la tarifa. Y la otra opción que nos dio fue atravesar la barrera pero usando la violencia“. Finalmente, la situación no pudo resolverse a tiempo y el parto ocurrió en el vehículo.

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El caso provocó la reacción de la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, quien expresó su rechazo a la forma en que se abordó la emergencia.

“Para mí como mujer es indignante lo que sucedió”, afirmó la secretaria de Estado, quien además aseguró que “nuestro servicio siempre va a estar disponible para acompañar, en este caso, a la mujer”.

Marín enfatizó que este tipo de situaciones requieren considerar las circunstancias particulares de las personas involucradas. “Indignante que una mujer, que su bebé, haya tenido que conocer la vida en estas condiciones. Yo creo que como sociedad repudiamos esta, quizás, falta de humanidad”.

Asimismo, sostuvo: “Aquí el criterio humano siempre tiene que estar primero antes quizás de hacer cumplir una regla. Las reglas también tienen que tener un criterio humano”.

En tanto, desde la Concesionaria Ruta Interportuaria lamentaron lo sucedido y entregaron sus disculpas por el episodio.

La compañía afirmó que dispone de protocolos destinados a enfrentar situaciones extraordinarias y urgentes, entre ellas aquellas en que un conductor no tiene disponible un medio de pago al momento de llegar a la plaza de peaje.