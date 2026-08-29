VIDEOS – Tornado en Yungay deja viviendas dañadas y miles sin electricidad

El fenómeno se registró durante la noche en Cholguán, comuna de Yungay, en medio del sistema frontal que afecta a la zona centro sur.

Un tornado se registró durante la noche de este viernes en la localidad de Cholguán, comuna de Yungay, en la Región de Ñuble, dejando diversos daños materiales y afectando el suministro eléctrico en varias comunas.

Registros audiovisuales muestran parte de los efectos del fenómeno, incluyendo destrozos en una planta industrial, árboles y postes derribados.

De acuerdo con antecedentes entregados por Senapred, los “vientos con características tornádicas” provocaron voladuras de techumbres, caída de tendido eléctrico y otros daños que están siendo evaluados por los equipos de emergencia.

Tornado en Yungay deja viviendas dañadas y miles sin electricidad

Hasta el momento, se contabilizan ocho viviendas afectadas en distintos niveles, además de daños en infraestructura eléctrica y en la planta de Arauco ubicada en Cholguán.

El director regional subrogante de Senapred Ñuble, Cristián Matus, señaló que no se registran personas lesionadas producto del evento. Además, las familias cuyas viviendas resultaron afectadas fueron trasladadas a domicilios de familiares, por lo que no fue necesario habilitar albergues.

El fenómeno también generó una interrupción del suministro eléctrico para 15.860 clientes en Yungay, El Carmen y Pemuco. Del total, 11.212 corresponden a Yungay, 2.686 a El Carmen y 1.962 a Pemuco, mientras continúan las labores para determinar la totalidad de los daños.

En tanto, Senapred mantiene una Alerta Temprana Preventiva Regional debido a las condiciones meteorológicas. “Se mantiene esta condición de inestabilidad postfrontal, que nos ha dejado tormentas eléctricas, granizos y fuertes vientos locales. Esta condición se podría mantener por lo menos hasta el día sábado.

Debido a lo anterior, las autoridades recomiendan a la comunidad “tomar medidas de resguardo, mantenerse informada a través de los canales oficiales y, sobre todo, no exponerse innecesariamente a estas condiciones meteorológicas”, cerró Matus.