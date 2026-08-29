El ejecutivo fue detenido tras un incidente ocurrido en un avión en junio.

El ejecutivo chileno Germán Naranjo Maldini, acusado de delitos relacionados con racismo y otros hechos ocurridos durante un vuelo en Brasil, dejará la prisión preventiva luego de que la justicia de ese país modificara las medidas cautelares en su contra.

El hombre deberá permanecer en territorio brasileño y será monitoreado mediante una tobillera electrónica mientras espera el juicio.

De acuerdo con el fallo judicial citado por Ex-Ante, la jueza Fabiana Alves estableció que Naranjo tendrá prohibición de abandonar Brasil y deberá mantener retenido su pasaporte.

Justicia brasileña libera a chileno acusado de racismo

Además, permanecerá en Sao Paulo, donde arrendó un departamento por un año.

El contrato de arriendo habría sido determinante para que el ejecutivo pudiera salir del penal de Guarulhos. “La duración del contrato, un año, indica que el acusado tiene la intención de permanecer en el país para responder a los cargos”, señala la resolución.

La decisión se conoce semanas después de que el proceso fuera suspendido temporalmente para que Naranjo se sometiera a evaluaciones de salud mental. La defensa solicitó modificar la prisión preventiva, petición que finalmente fue acogida por el tribunal brasileño.

Los hechos que dieron origen a la investigación ocurrieron en junio, cuando el chileno fue registrado mientras profería expresiones racistas y homofóbicas contra un tripulante de cabina durante un vuelo. La Fiscalía le atribuye los delitos de injuria racial, amenazas contra policías, poner en riesgo a la tripulación y resistencia al arresto, cargos por los que podría enfrentar una pena de hasta 14 años de prisión.