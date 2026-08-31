Metro de Santiago da paso clave en extensión de Línea 6: cuándo comenzará a operar la nueva estación

La extensión de la Línea 6 hacia el poniente alcanzó el 55% de avance y concretó el primer encuentro de túneles del proyecto.

Las obras de extensión de la Línea 6 del Metro de Santiago hacia el poniente alcanzaron un nuevo hito este lunes. El proyecto concretó el primer encuentro de túneles, marcando un avance relevante en la construcción de la futura conexión hacia el sector de Lo Errázuriz, en Cerrillos.

La actividad se realizó en uno de los piques de construcción ubicados junto al taller de Línea 6, lugar en el que se hizo presente el biministro de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange; el presidente del Directorio de Metro, Patricio Rey y el gerente general de la empresa, Felipe Bravo, junto al alcalde de Cerrillos, Johnny Yáñez, y vecinos de la comuna.

El proyecto registra actualmente un 55% de avance constructivo. Además, los equipos de excavación ya completaron 2,3 kilómetros de túneles desde los cuatro frentes habilitados para desarrollar las obras. En paralelo, los sistemas necesarios para la operación de la extensión ya fueron adjudicados. Estos trabajos avanzan según el cronograma definido e incluyen las tareas de integración con la actual Línea 6.

Bajo este contexto, el biministro Louis de Grange destacó el impacto que tendrá la iniciativa en la movilidad de los habitantes del sector.

Los avances en las obras de la extensión hacia el poniente de la Línea 6 de Metro

“Estamos hablando de obras que transforman la calidad de vida de las personas. La extensión de la Línea 6 hacia el poniente es un proyecto de Estado, que trasciende gobiernos. Serán tres nuevos kilómetros y una nueva estación en Lo Errázuriz, que beneficiarán a más de 90 mil personas y permitirán conectar con Los Leones en solo 27 minutos. Seguimos avanzando con un compromiso claro: un transporte público más integrado, eficiente y que entregue más tiempo y mejor calidad de vida a las personas”, expresó.

La iniciativa contempla la construcción de tres kilómetros adicionales de Línea 6 y una nueva estación en Lo Errázuriz. Con ello, sectores de Cerrillos como Los Presidentes y Oreste Plath tendrán una nueva alternativa de conexión con la red de Metro.

El presidente del directorio de Metro, Patricio Rey, enfatizó que “los avances que vemos hoy reflejan el compromiso permanente de Metro con el desarrollo de la ciudad y sus personas. Este proyecto permitirá acercar más oportunidades a los vecinos y vecinas, fortaleciendo un sistema de transporte público integrado, inclusivo y sustentable para Santiago”.

Desde el municipio también destacaron el impacto que tendrá la llegada del Metro en el desarrollo de la comuna. El alcalde de Cerrillos, Johnny Yáñez, apuntó especialmente a los beneficios para los habitantes de los sectores que quedarán conectados con la nueva estación.

“Es una alegría tremenda ver cómo Cerrillos sigue avanzando. La extensión de la Línea 6 será un cambio concreto en la calidad de vida de nuestros vecinos, especialmente de Los Presidentes y Oreste Plath, mejorando su conectividad y generando nuevas oportunidades y mayor desarrollo económico para el sector”, comentó.

La extensión de la Línea 6 contempla una inversión de US$244 millones. De acuerdo con la planificación vigente, las nuevas obras deberían entrar en operación durante 2028.