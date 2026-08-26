Las obras contemplan una inversión cercana a los $70 mil millones y buscan mejorar la conectividad en la región de Aysén.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) dio inicio a los trabajos de pavimentación de 16,2 kilómetros de la Carretera Austral, correspondientes a la Ruta 7 en la comuna de Río Ibáñez, región de Aysén.

La intervención, a cargo de la Dirección de Vialidad, contempla una inversión cercana a los $70 mil millones y busca fortalecer el desplazamiento entre Bahía Murta y Puerto Tranquilo.

El comienzo de las faenas fue encabezado por el biministro de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, quien destacó el impacto que tendrá el proyecto para la zona.

“Esta iniciativa es el resultado de un aporte conjunto muy significativo del gobierno central, del Ministerio de Obras Públicas, del Gobierno Regional y de las municipalidades, en una gran obra que, junto con mejorar la conectividad y la soberanía, además, va a potenciar la economía, el turismo y el empleo”, señaló.

MOP da inicio a millonaria pavimentación en la Carretera Austral

El proyecto también apunta a favorecer el acceso a atractivos turísticos de la zona, entre ellos las Catedrales de Mármol, ubicadas en el Lago General Carrera.

En ese sentido, de Grange afirmó que el tramo “conecta los sectores de Bahía Murta y el Puente El Belga, que es tremendamente importante para la conectividad local. Estamos tremendamente contentos, porque el éxito de este proyecto es el éxito para la región y para sus habitantes que hacen soberanía durante todo el año”.

Durante la visita a la Ruta 7, la autoridad además inspeccionó las obras del Puente El Manso, iniciativa que registra cerca de un 16% de avance y cuya entrega está prevista para abril de 2028. La estructura tendrá 55 metros de extensión, dos pistas, dos pasillos y una capacidad de 45 toneladas, mientras que el antiguo puente será conservado como mirador. El proyecto considera una inversión cercana a los $40 mil millones.

Las obras se enmarcan en el “Plan Ruta Austral: Soberanía que conecta”, que contempla recursos por aproximadamente $800 mil millones para distintas intervenciones en la Carretera Austral. El programa considera 23 proyectos, entre ellos 20 iniciativas viales y tres obras marítimas y lacustres, con intervenciones que abarcarán cerca de 250 kilómetros de la ruta.