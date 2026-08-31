Reforma constitucional de seguridad: las razones de La Moneda para rebajarla a urgencia simple

El Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) informó la decisión de La Moneda de rebajar la reforma constitucional de seguridad de suma urgencia a urgencia simple, en el marco de la renovación de urgencias de los proyectos que integran la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).

Uno de los principales reparos que genera la propuesta, tanto en el oficialismo como en la oposición, es la creación de un nuevo Estado de Excepción de Seguridad, que se podrá extender por hasta 240 días por decisión del presidente de la República.

Sobre los cambios en las urgencias legislativas, el ministro José García Ruminot explicó que “el plazo de discusión simple son 30 días. Por lo tanto, ese es el plazo que tenemos en el horizonte más próximo. 30 días para que comience el trabajo legislativo y se desarrolle el trabajo legislativo en la comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado y ahí se puedan exponer los distintos puntos de vista, debatir y construir los acuerdos necesarios”.

García Ruminot planteó que poner urgencia simple a la reforma constitucional de seguridad es porque “nos parece que los 30 días que contempla esta fórmula, permite mantener el proyecto como nosotros queremos. Es decir, que se esté analizando, discutiendo, que no es un proyecto que queda sujeto simplemente a que haya disposición por parte de la comisión”.

“La comisión de Constitución, Legislación y Justicia tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, tienen una enorme carga de trabajo y, por lo tanto, mantener la urgencia, cambiándola de suma a simple nos ha parecido lo más adecuado”, indicó el ministro de la Segpres.

Consultado sobre si el cambio de urgencia del proyecto es para evitar retirar la reforma y volver a presentarlo al Congreso con modificaciones, García Ruminot recalcó que “nosotros mantenemos la reforma, consideramos que tiene elementos muy importantes para poder garantizar mayor protección y seguridad a la población”.