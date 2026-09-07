VIDEO – PDI alerta por falso bono de $100 mil: así funciona la estafa por WhatsApp

La PDI advirtió sobre un mensaje que se está difundiendo por WhatsApp y que busca obtener información personal.

La Policía de Investigaciones (PDI) del Maule encendió las alertas ante una nueva modalidad de estafa que comenzó a circular a través de WhatsApp.

El mensaje ofrece un supuesto beneficio económico destinado a mujeres, pero en realidad busca obtener información personal de quienes ingresen al enlace incluido.

Según explicó la policía civil, se trata de un falso bono de $100.000 para todas las mujeres de Chile, acompañado de un link que aparenta dirigir a un “sitio web oficial”.

Sin embargo, desde la institución advirtieron que “está circulando un mensaje fraudulento de bono para mujeres” y que la propuesta corresponde a “una trampa utilizada para acceder a tu información personal“.

La PDI llamó a extremar las precauciones frente a este tipo de mensajes y, especialmente, a evitar ingresar al enlace. “podrías estar a un clic de caer en una estafa“, señalaron, junto con advertir que el vínculo “podría llevarte a una página web falsa o infectar tu dispositivo“.

Como medida preventiva, recomendaron verificar cualquier supuesto beneficio directamente en las plataformas oficiales del Gobierno o en los sitios de los organismos públicos correspondientes. Esto, debido a que “los estafadores siempre usan nombres que parecen legítimos, pero son falsos“.

Finalmente, la policía pidió a quienes hayan caído en este tipo de engaños guardar evidencia del mensaje y realizar la denuncia correspondiente. “si fuiste víctima, toma capturas de pantalla y haz la denuncia en la PDI“, indicaron, recalcando que “esto es fundamental para que se pueda investigar“.