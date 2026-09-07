Jefe de asesores de Kast ante comisión por gestión de Steinert: “La asesoría presidencial no intervino” en salida de alto mando PDI

Consultado sobre el momento en que La Moneda tomó conocimiento de la decisión de Steinert respecto a la situación de Consuelo Peña, Irarrázaval dejó en claro que el Ejecutivo solo la conoció cuando se hizo público.

Alejandro Irarrázaval, jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, compareció ante la comisión investigadora por la gestión de la ex ministra Trinidad Steinert, dejando en claro que no tuvo injerencia en el actuar de la otrora titular de Seguridad Pública.

El jefe de asesores del presidente José Antonio Kast recalcó que su repartición no participó en la decisión de Trinidad Steinert de enviar un oficio a la PDI apenas asumió su cargo y que terminó con la salida de la prefecta Consuelo Peña.

En su comparecencia ante los diputados, Irarrázaval aclaró que “el coordinador de asesores presidenciales no tiene competencia en la designación, ascenso ni retiro de oficiales de las policías. No existe norma legal ni reglamentaria que le atribuya participación en esa materia, ni instructivo presidencial que la contemple. En este caso en particular, señor diputado, no es una excepcional regla”.

En esta línea, precisó que “la asesoría presidencial no recibió ninguna comunicación sobre la materia, no intervino ni se comunicó ni con la directiva de Investigaciones ni con la ministra sobre la materia”.

Alejandro Irarrázaval dejó en claro que el Segundo Piso no tenía competencia en el ámbito de trabajo de Trinidad Steinert al interior del Ministerio de Seguridad, por lo que no había obligación de comunicar sus acciones.

“No teniendo participación en estas materias difícilmente tendría ningún deber de informarme ningún ministro sobre esa materia, particularmente la ministra de Seguridad en ese momento, la señora Steinert, dado que no me compete ese tema”, precisó.

El jefe de asesores del presidente Kast declaró, antes de revisar el informe de Contraloría, “no había una opinión formada en la materia, y evidentemente no había tampoco ninguna razón para que alguien pensara que estaba necesariamente mal o bien hecho la actuación de la ministra, considerando que era un tema de su propio ámbito de trabajo”.

Consultado sobre el momento en que La Moneda tomó conocimiento de la decisión de Steinert respecto a la situación de Consuelo Peña, Irarrázaval dejó en claro que el Ejecutivo solo la conoció cuando se hizo público.

“No era materia que tuviera que comunicar, no la comunicó, y francamente no pasó a ser un tema hasta que no fue de conocimiento público, no era un tema ni entre la asesoría presidencial, y asumo que para el presidente tampoco”, expresó.

Alejandro Irarrázaval aprovechó la oportunidad para hacer referencia al caso Monsalve, al indicar que “sin ir más lejos y sin el ánimo de polemizar, pero el gobierno anterior tuvo un ministro o un subsecretario en su cargo, varios días, con un tema mucho más grave, sin haber tomado ninguna resolución sobre la materia y efectivamente se equivocaron”.

“Acá hay un tema de opinión de jurisdicción que es discutible, que es una postura de Contraloría que yo respeto, por cierto, e incluso sin eso, en lo personal, yo creo que la propia ministra no reiteraría esa conducta, entonces no es un punto de discusión ese, espero que quede claro”, cerró.