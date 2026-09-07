La Moneda defiende la vuelta de Natalia Duco como asesora y explica su nueva función

El Ejecutivo respaldó la vuelta de Duco al Gobierno a solo 24 días de ser removida como ministra del Deporte.

La Moneda defendió la vuelta de Natalia Duco al Gobierno, esta vez como parte del equipo de asesores del Segundo Piso, tras su polémica salida del Ministerio del Deporte.

El retorno de Duco se da a solo 24 días de su remoción como secretaria de Estado, tras una serie de controversias al frente de la cartera, cuyo punto cúlmine fue el uso de su vehículo fiscal para asistir a una celebridad privada, lo que incluso terminó en una denuncia ante Contraloría.

Ante esto, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, salió a respaldar la contratación de la ex atleta en el Segundo Piso liderado por Alejandro Irarrázaval.

“Lo primero es que para nadie en nuestro país es motivo de duda la gran importancia que Natalia Duco ha tenido para el deporte nacional. Sin perjuicio de que las salidas como ministra de Estado fueron explicadas por el mismo presidente de la República en su momento, ello no obsta a que tal cual como lo dijo la ex ministra, ella va a estar siempre disponible a trabajar por Chile, por los chilenos y por el deporte en nuestro país”, declaró en un punto de prensa.

Pavez precisó, en esta línea, que el Gobierno “valora que en este caso una persona con esta trayectoria pueda y quiera seguir colaborando con las políticas deportivas desde otro lugar, que es lo que se espera de un servidor público en Chile”.

Consultado sobre el rol que ejercerá Natalia Duco, el subsecretario explicó que “lo importante acá es que ella se va a incorporar como asesora en el equipo de las políticas públicas, lo que va a permitir orientar también desde esa vereda el desarrollo de las políticas que está llevando adelante el ministro Francisco Riveros”.