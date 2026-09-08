Motociclista se querella contra José Antonio Neme tras grave atropello en Las Condes

El afectado sufrió fracturas tras el accidente ocurrido en agosto y acudió a tribunales por tres delitos relacionados con el hecho.

A casi un mes del accidente de tránsito que protagonizó José Antonio Neme en Las Condes, el motociclista afectado presentó una querella en contra del animador de Mega.

La acción judicial fue ingresada el pasado viernes 4 de septiembre ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

Motociclista se querella contra José Antonio Neme

El hecho ocurrió durante la noche del viernes 7 de agosto, en la intersección de Alonso de Córdova con Los Militares. Producto del impacto, el conductor de la motocicleta sufrió fracturas y tuvo que ser trasladado hasta la Clínica Las Condes para recibir atención médica.

De acuerdo con la acción judicial dada a conocer por The Clinic, el afectado acusa a Neme por los delitos de cuasidelito de lesiones, lesiones graves y cuasidelito en vehículo motorizado.

Asimismo, y entre los antecedentes difundidos sobre el accidente se señala que el periodista habría avanzado con luz roja, situación que deberá ser esclarecida durante la investigación.

Neme, quien no fue detenido y tampoco se encontraba bajo los efectos del alcohol o drogas, había señalado anteriormente que se trató de un accidente y que las eventuales responsabilidades serían determinadas una vez concluida la investigación. Tras conocerse la querella, aseguró que el motociclista ya fue dado de alta.

“Él ya fue dado de alta y hay un proceso abierto todavía. Hay seguros involucrados, entonces hay que ser bien prudente, pero está todo caminando”, detalló el rostro de Mega.

El animador también explicó que inicialmente mantuvo contacto con la familia del afectado, pero posteriormente esta designó a un representante para abordar las indemnizaciones y reparaciones.

Neme confirmó que también cuenta con representación legal. “Al principio conversé con su familia, pero después ellos nombraron un representante para que gestionara todo lo que son las indemnizaciones y las reparaciones, y prefirieron que nos entendiéramos con ellos. Yo también tengo mis abogados”, concluyó.