Ghislain Quiroz confesó su responsabilidad en la muerte y desaparición de la joven, mientras la Fiscalía continúa realizando diligencias en su vivienda.

El 2° Juzgado de Garantía de Santiago resolvió extender la detención de Ghislain Jesús Quiroz Carrizo, de 42 años, quien es investigado por el homicidio de Mariana Loreto Sepúlveda León, joven que desapareció en Conchalí en agosto de 2008.

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte solicitó más tiempo para completar distintas diligencias antes de su formalización.

La nueva audiencia quedó fijada para el viernes 11 de septiembre, a partir de las 11:00 horas. Quiroz llegó el domingo 6 de septiembre hasta la 5° Comisaría de Carabineros, donde reconoció su participación en la muerte y desaparición de la entonces escolar de 19 años, quien se dirigía a su colegio cuando fue vista por última vez.

Las razones que llevaron a ampliar la detención de Ghislain Quiroz por el homicidio de Mariana Sepúlveda

Según el relato entregado por el imputado, habría asfixiado a Mariana hasta provocarle la muerte y posteriormente ocultado su cuerpo en el inmueble donde residía.

Años después, siempre de acuerdo con su confesión, habría trasladado los restos para intentar hacerlos desaparecer. Durante las diligencias efectuadas en la propiedad, personal del OS9 encontró una pequeña muestra ósea en una de las habitaciones.

El fiscal Marcelo Cabrera señaló que existen elementos que permitirían vincular el relato del detenido con los hallazgos realizados durante las pericias.

Además, el Ministerio Público solicitó evaluaciones destinadas a determinar la capacidad cognitiva del imputado. “Nosotros entendemos que hay problemas cognitivos, pero también solicitamos en esta audiencia que es fundamental tener un informe que dé cuenta de los problemas cognitivos que él tiene”, explicó el persecutor.

En paralelo, la abogada de la familia de Mariana, Fabiola Aliante, cuestionó las actuaciones realizadas durante los primeros días de la desaparición.

“Creo que el primer error impresentable es que una persona desaparecida se empiece a buscar una semana después”, sostuvo.

La representante también criticó la falta de recursos destinados a la búsqueda y afirmó: “Los principales errores y los que nos tienen hoy día aquí 18 años después tienen que ver directamente con el hecho de que hace 18 años cuando Mariana sale de su casa y se tiene la certeza, porque la señora Marta tiene la certeza de que su hija desaparece en tres minutos, no se le busque”.