Sammis Reyes rompe el silencio tras ser vinculado con gimnasio allanado por tráfico de drogas

El exdeportista Sammis Reyes rompió el silencio luego de que fuera vinculado a una sociedad comercial de un gimnasio deportivo que fue allanado por la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco de una investigación por tráfico de drogas y lavado de activos.
Esta noticia la dio a conocer Mega, donde aseguraron que el exNFL sería socio de los propietarios de Boss Fitness, un centro de entrenamiento situado en Santiago Centro, el cual sería “uno de los principales patrocinadores del desafío Sammis Reyes”.
El operativo también contempló diligencias en otros recintos, entre ellos una joyería y una farmacia, de acuerdo a los antecedentes que se difundieron durante la jornada.
Ante esto, Sammis Reyes se contactó con dicho medio para entregar su versión, donde aseguró estar en “shock y temblando por todo lo que está pasando”. Visiblemente afectado, el exdeportista manifestó que “no sabe lo que está pasando”.
“Me siento un día como hoy con frustración, angustia y pena porque nuevamente me veo en una polémica que se cuelga de mi nombre y afecta al proyecto Desafío Sammis Reyes“, expuso.
“No tengo nada que esconder. Me contactaron para ser rostro, para una campaña comercial; yo no soy socio por ningún motivo, ni siquiera he firmado un contrato con este gimnasio”, aseveró.
“No soy socio de ningún complejo deportivo”, añadió Reyes, señalando que solamente se trató de conversaciones comerciales, por lo que descartó que el Desafío Sammis Reyes esté vinculado con el gimnasio.
“No sé qué hacer. Estoy leyendo los titulares y siento que es tan injusto, pero al mismo tiempo, ¿cómo puedo comprobar esto?”, cuestionó.
Para cerrar, el ex jugador de la NFL expresó: “No me castiguen por algo en lo que no tengo nada que ver yo”.