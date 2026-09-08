La Moneda finaliza auditoría a gobierno de Boric y deriva cuatro casos a la Fiscalía

El organismo precisó que se identificaron 26 señales de alerta que dieron origen a 360 programas de auditoría interna.

El Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal del Gobierno finalizó el proceso de Inspección Total a la administración de Gabriel Boric, indicando que se derivaron cuatro casos a la Fiscalía Nacional, cinco al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y siete a la Contraloría.

El organismo precisó que se identificaron 26 señales de alerta que dieron origen a 360 programas de auditoría interna. Como resultado de estas auditorías se detectaron 1.529 hallazgos, correspondientes a desviaciones, debilidades o incumplimientos que requieren distintas acciones según su naturaleza y gravedad.

Del total, 118 hallazgos, distribuidos en 57 servicios, cuentan con recomendación del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) para la instrucción de sumarios administrativos, destinados a determinar la eventual existencia de responsabilidades individuales.

La subsecretaria General de la Presidencia y presidenta del Comité, Constanza Castillo, destacó que el cierre de la revisión permite avanzar hacia una etapa de mejora y seguimiento.

“Los recursos públicos son de todos los chilenos y tenemos la responsabilidad de cuidarlos con el máximo rigor. Este proceso, inédito por su magnitud, es un primer paso para fortalecer la rendición de cuentas y mejorar la gestión del Estado”, argumentó.

Como parte de Inspección Total, se realizó una revisión de las transferencias efectuadas a fundaciones y corporaciones, con el objetivo de analizar el estado de sus rendiciones e identificar brechas en los mecanismos de seguimiento.

Castillo aseveró que estos “antecedentes evidencian una dificultad estructural del Estado para realizar un seguimiento adecuado de las transferencias y sus rendiciones. La información se encuentra distribuida entre distintos servicios y sistemas, lo que dificulta contar con una visión consolidada y oportuna de los recursos transferidos, su estado de rendición, la antigüedad de los saldos pendientes y las acciones adoptadas para su regularización”.