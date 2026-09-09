“Es un trabajo insuficiente”: el diagnóstico de Insulza (PS) sobre el canciller Pérez Mackenna

Bajo cuestionamientos de la oposición se encuentra el canciller Francisco Pérez Mackenna (IND). A días de la interpelación en su contra en el Congreso, el excanciller José Miguel Insulza (PS) calificó su trabajo como “insuficiente”.

“En realidad, creo que lo que falta es que la Cancillería se haga cargo de los temas de política exterior”, comentó Insulza en conversación con radio Pauta este miércoles.

“Hasta ahora el canciller habla fundamentalmente de temas económicos (…) Esta poniendo foco en temas de globalización y económicos y no considera que la globalización tiene que ver con factores geopolíticos. Es un trabajo insuficiente”, aseveró.

Insulza también manifestó dudas con el rol del ministro de Defensa, Fernando Barros (IND), quien ya se ha adelantado en otras ocasiones a materias que no son exactamente de su competencia, como ocurrió cuando confirmó públicamente que Argentina tenía listo el decreto para poner fin a la referencia al Estrecho de Magallanes como territorio “compartido”, hecho que no se concretó.

“Me pareció raro que fuera como observador el ministro de Defensa a una reunión que tenía que ver con alianzas internacionales militares, que eso sí que corresponde al canciller. Él podrá ir, pero con una posición ya fijada respecto del famoso Escudo de las Américas”, dijo el exsecretario general de la OEA.

Sobre la interpelación a Pérez Mackenna, si bien Insulza reconoció que “probablemente habría sido mejor citarlo”, sostuvo que “no es una mala idea que el canciller tenga una sesión en la cual le quieren preguntar de varios temas internacionales”.