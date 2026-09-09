“Siempre se pueden reabrir”: Ángel Valencia no descartó retomar causas por el 18-O tras dichos del embajador Judd

El fiscal nacional recordó que “las investigaciones que estaban vigentes las concentramos en un solo fiscal regional”.

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El fiscal nacional, Ángel Valencia, abrió la opción de reactivar algunas causas vinculadas a los hechos de violencia ocurridos durante el estallido social tras el 18-O.

Así lo manifestó el titular del Ministerio Público al referirse a las declaraciones entregadas en la víspera por parte del embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, quien aseguró que organismos de inteligencia de su país poseen antecedentes que vinculan a organizaciones de izquierda con el origen de las protestas y la violencia.

Valencia se refirió al tema luego de que la Cancillería convocó el diplomático estadounidense para que entregue detalles y ponga a disposición de los tribunales chilenos cualquier información que posea al respecto.

Junto con evitar respaldar o negar los dichos del embajador respecto de dichos antecedentes, el fiscal nacional recordó que en 2025 encargó un informe estadístico sobre los hechos ocurridos entre octubre de 2019 y marzo de 2020, según reportó radio Biobío.

“Las investigaciones que estaban vigentes las concentramos en un solo fiscal regional“, en concreto el Metropolitano Sur, Héctor Barros, explicó, y recalcó que será el propio fiscal quien determine cuándo puede hacerse pública la información.

Ángel Valencia no descartó retomar causas por el 18-O

En la oportunidad, Ángel Valencia no descartó la posibilidad de reabrir causas por el 18-O si se presentan nuevos antecedentes.

Respecto de si las investigaciones permiten relacionar la violencia con organizaciones de izquierda, el fiscal aseveró que “no quisiera hacer una afirmación de esa naturaleza“.

Sobre la opción de retomar indagatorias si Estados Unidos entrega nueva información, el persecutor planteó que “las causas que pudieron haber sido cerradas por falta de antecedentes siempre se pueden reabrir e incluso pueden llegar a juzgarse, en la medida en que no hayan transcurrido los plazos de prescripción“.

A la vez, sobre la decisión del embajador norteamericano de no entregar antes el supuesto informe, aseveró que “no me corresponde calificar las decisiones que toma un embajador de un país extranjero“.