Hoffmann y conmemoración del Golpe: “Si la izquierda quería que le hiciéramos una fiesta, se equivoca”

“La izquierda siempre va a reclamar, me parece que la actitud que ha tenido el presidente es notable”, declaró la vicepresidenta de la UDI.

María José Hoffmann, vicepresidenta de la UDI, destacó la decisión del Gobierno de no conmemorar un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1973, un hecho inédito desde la vuelta a la democracia.

En entrevista con T13, la ex diputada confesó que “la primera vez que escuché que el gobierno no iba a hacer nada ese día, dije pero cómo, si es nuestra fiesta, somos de gobierno, somos de derecha, nos toca celebrar a nosotros y después uno entiende el gesto que está detrás de esta omisión de actos institucionales. Si la izquierda quiere que le hiciéramos una fiesta, se equivoca”.

Hoffmann agregó que “lo que hace el presidente es que trata de darle sentido histórico a este día, cuando uno en la mañana, se levanta y ve todos los diarios, no hay una sola carta, y yo creo que eso es una buena señal”.

En esta línea, comparó lo realizado por el Gobierno de José Antonio Kast respecto de su antecesor, Gabriel Boric: “Hasta hace poco, en el gobierno de Boric nos trataron de instalar una visión y eso no va a ocurrir nunca, lo que hay que hacer es empezar a tener un poco más de respeto por esta visión histórica”.

“Yo tengo una posición, soy hija de militar, lo primero que hago hoy en la mañana es hablar con mi papá porque fue un día difícil, duro para él y siento mucho orgullo de lo que hizo mi padre”, reconoció María José Hoffmann, agregando que “uno ve la ceremonia de homenaje a Salvador Allende, que no me puede ser más lejana, pero uno también tiene que tener un mínimo de empatía de entender y empezar a encontrarnos”.

Ante los cuestionamientos de la oposición por no conmemorar el Golpe de Estado, Hoffmam recalcó que “¿hay alguien que tiene una posición más marcada que el presidente Kast? creo que puede ser más criticado por la derecha por no haber hecho un acto que por la izquierda. La izquierda siempre va a reclamar, me parece que la actitud que ha tenido el presidente es notable”.

“El hecho de que no haya un acto es un símbolo importante, este tema que todos hemos tratado de ir superando, izquierdas y derechas, quizás después de 53 años nos damos cuenta de que hay que dejar que decante un poco más, la historia ya está escrita. A mí no me van a cambiar mi opinión, supongo que a Isabel Allende tampoco y por lo tanto, espero que nuestros hijos puedan encontrarse el 11 de septiembre”, cerró la vicepresidenta de la UDI.