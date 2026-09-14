Metro y Red Movilidad activan plan especial por Fiestas Patrias 2026: revisa horarios y recorridos

El operativo considera servicios adicionales para el regreso desde las fondas, apoyo en estaciones de alta demanda y cambios en los horarios de trenes entre el 17 y el 21 de septiembre.

El transporte público de Santiago contará con un plan especial durante las Fiestas Patrias 2026, con refuerzos en 20 recorridos de Red Movilidad, buses adicionales para facilitar el regreso desde La Gran Fonda del Parque O’Higgins y mayor apoyo operacional en estaciones de Metro con alta afluencia.

Las medidas se aplicarán entre el 17 y el 20 de septiembre, mientras que los servicios ferroviarios también tendrán modificaciones.

“Estamos con todas las medidas disponibles para que tengamos un 18 tranquilo y podamos disfrutar con amigos y en familia”, señaló el ministro (s) de Transportes y Telecomunicaciones, Martín Mackenna.

Metro y Red Movilidad activan plan especial por Fiestas Patrias 2026

Los recorridos reforzados transitarán por sectores de alta demanda y vías principales de la capital, entre ellas Alameda, Santa Rosa, Gran Avenida, Independencia, Providencia y Vicuña Mackenna.

Además, se habilitarán salidas extraordinarias desde las estaciones Parque O’Higgins y Rondizzoni para quienes concurran a las celebraciones. En tanto, los buses especiales funcionarán entre las 01.00 y las 02.29 horas los días 17, 18 y 19 de septiembre, mientras que el domingo 20 circularán entre las 21.30 y las 22.59 horas.

Desde Parque O’Higgins estarán disponibles los servicios 406x, 506x y 507x, que permitirán conectar con sectores de Las Condes, Peñalolén, Pudahuel y Maipú. En tanto, Rondizzoni contará con los recorridos 307x, 105x, 345x y 210x, con destinos hacia Quilicura, Renca, Lo Espejo y Puente Alto, ampliando las alternativas de traslado una vez terminadas las actividades.

El Metro de Santiago también implementará medidas especiales de seguridad y operación. Las estaciones Parque O’Higgins, Estadio Nacional, Inés de Suárez y Plaza Chacabuco tendrán apoyo adicional entre el mediodía y cerca de las 23.00 horas durante los momentos de mayor concurrencia.

Por la Parada Militar, además, se reforzará el personal en Parque O’Higgins desde las 12.00 horas; Universidad de Chile y Baquedano desde las 16.00; y El Golf desde las 18.30 horas. También habrá refuerzos en Pajaritos, Universidad de Santiago, Estación Central, Bellavista de La Florida y Lo Valledor.

Junto a ello, en el transporte ferroviario, EFE Central programará cinco servicios de ida y vuelta entre Chillán y Alameda los días 17 y 21 de septiembre, mientras que los servicios Rancagua y Nos tendrán itinerarios especiales. EFE Sur y EFE Valparaíso, por su parte, ajustarán su funcionamiento de acuerdo con la programación de cada jornada.