Kast descarta desavenencias por “estilo” de Brandon Judd: “No he tenido diferencias con él”

El presidente José Antonio Kast descartó diferencias con el embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, y sus constantes intervenciones en política interior, que incluso lo llevaron a protagonizar una serie de controversias con ministros de Estado.

En entrevista con radio Agricultura, el mandatario fue consultado sobre el llamado del vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI), a que se refiera a la situación de Judd en nuestro país en un eventual encuentro con Donald Trump, en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Ante esto, Kast defendió la labor desplegada por Brandon Judd, aseverando que “ha sido claro en decir que no es un embajador que se enmarca en el prototipo de cualquier embajador”.

“Hasta ahora, más allá de ciertos planteamientos (sobre el 18-O), donde fue llamado a la Cancillería para ver si había mayores antecedentes de algo que él señaló, más allá de eso, yo al menos en lo personal no he tenido diferencias con él, me he encontrado con él como con todos los embajadores”, puntualizó el gobernante.

La postura expresada por el presidente José Antonio Kast se condice con lo expresado por el propio embajador Judd, quien en entrevista con La Tercera dejó en claro que seguirá inmiscuyendo en la política interna nacional.

“Voy a seguir siendo un tipo diferente de embajador (…); si las personas se molestan por mis respuestas es su problema”, puntualizó el representante de Estados Unidos.