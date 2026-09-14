¿Cómo sacarle partido a tus datos y cuidar el celular durante fiestas patrias?

La empresa de tecnología y telecomunicaciones Entel, entrega consejos para cuidar los equipos y usar de mejor forma la conectividad durante las celebraciones de septiembre. Además, anuncia el refuerzo de conectividad 4G y 5G en las fondas de Parque O’Higgins y Parque Padre Hurtado.

Septiembre llegó y con él una de las fechas más esperadas del año, el dieciocho. Para buena parte de los chilenos se trata de días de viajes, encuentros familiares y celebraciones al aire libre, instancias donde mantenerse conectado se vuelve tan importante como cualquier otro preparativo.

Es por eso que desde Entel entregan tips para cuidar tanto los datos como los equipos tecnológicos para que los usuarios puedan mantenerse conectados y cuidar los recuerdos de estas Fiestas Patrias.

“Nuestra recomendación es que las personas disfruten estas fechas y puedan usar su teléfono con tranquilidad. Por eso es clave fijarse en la resistencia y la batería del equipo, para que aguante todo el día, y contar con una buena cámara para capturar esos momentos que después vas a querer recordar”, comentó el subgerente de Producto Terminales de Entel, Ignacio Reyes.

En lo técnico, destacan las pantallas de alta resistencia, algunas con tecnología de amortiguación ante caídas, la certificación IP contra agua y polvo, baterías de más de 8.000 mAh con hasta dos días de duración, cámaras de altos mega pixeles y que potencian sus resultados con inteligencia artificial; y el seguro Mi Equipo Protegido, que cubre daños accidentales y extiende la garantía.

Estos tips responden a una tendencia identificada por la empresa, y es que durante los 14 días después de Fiestas Patrias, ingresan cerca de un 27% más de equipos a Servicio Técnico que en los 14 días anteriores. De esas, el 77% corresponde a reparaciones mayores como cambios de pantallas.

Respecto a los accesorios, es fundamental en estas fechas contar con un buen parlante que resista el uso en asados y fondas. Algunas recomendaciones desde Entel son el Harman Kardon Onyx 8, ya que es una excelente opción que combina sonido potente y resistencia. Otra actividad usual durante las celebraciones es el karaoke, y para eso el JBL PartyBox On-The-Go Essential incorpora 2 micrófonos, ideal para animar una reunión familiar o con amigos.

Finalmente, si los planes incluyen salir de viaje durante el feriado, hay dos accesorios no pueden faltar: un power bank Master G de 20.000 mAh, para mantener el celular con batería durante todo el trayecto, y unos audífonos JBL Tune 530, “perfectos para aislarse del ruido en el bus o el auto y disfrutar del viaje con buena música”, aclara Ignacio Reyes.

En conectividad, la recomendación es priorizar equipos compatibles con Starlink y 5G, ya presentes en la mayoría de las tiendas de Entel y especialmente útiles para quienes viajan. Adicionalmente, como en años anteriores, para asegurar una mejor experiencia de conectividad, la empresa de tecnología y telecomunicaciones, reforzó las redes 4G y 5G en dos de las principales fondas del país, en este caso, Parque O’Higgins y Parque Padre Hurtado.

Consejos para aprovechar al máximo tus datos móviles estas fiestas

Descarga previamente videos, música y mapas: es muy importante planificar con tiempo tus destinos y siempre tener en consideración las necesidades digitales de cada integrante del grupo. Las descargas siempre se recomiendan a través de una red fija. Diversifica las descargas: usa diferentes dispositivos, como tablets, computadores y celulares, para distribuir las descargas. Optimiza el uso de aplicaciones: cierra las apps que no estés usando y configúralas para que utilicen datos solo cuando estén abiertas o conectadas a Wi-Fi. Ojo con las aplicaciones en segundo plano, ya que pueden consumir datos móviles sin que lo notes.

Direct to Cell

Desde su lanzamiento en noviembre, ya son más de un millón de clientes de Entel que tienen habilitada la conexión satelital directa al celular (D2C). Gracias a este avance, el servicio completo permite poder estar conectado en zonas sin conectividad. Se pueden mandar SMS, realizar llamadas de voz y video vía WhatsApp, cargar un mapa o buscar un lugar en Google Maps, revisar el tiempo en AccuWeather, utilizar la red social X, y las aplicaciones Apple Music, Grok (IA integrada en X) y AllTrails.

Para esto debes contar con equipo y plan compatible, y activar VoLTE y Roaming de datos (no genera costos adicionales) en los ajustes del celular, y estar al aire libre para poder conectarse al satélite.

Más información en www.entel.cl/starlink.