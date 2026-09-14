Metro celebra 51 años con cueca, corpóreos y una bip! dieciochera: estas son las actividades

La celebración contempla presentaciones musicales, esquinazos y actividades dieciocheras en distintas estaciones de la red durante esta semana.

Metro de Santiago conmemora esta semana 51 años de funcionamiento con una serie de actividades dieciocheras en distintas estaciones de la red, entre ellas presentaciones musicales, cuecas y una nueva edición de la tarjeta bip! inspirada en las Fiestas Patrias.

Los festejos coincidirán con el despliegue de un plan especial de transporte por las celebraciones de septiembre. En ese contexto, la empresa reforzará el servicio en las líneas 2 y 6 debido a la realización de eventos masivos en el Parque O’Higgins y el Estadio Nacional.

Junto a ello y como parte de la conmemoración, este lunes comenzó además la venta de una nueva versión de la tarjeta bip!, que incorpora un diseño alusivo a las Fiestas Patrias y estará disponible en distintas estaciones de la red.

Metro celebra sus 51 años con cueca, corpóreos y una bip! dieciochera

La versión dieciochera de la tarjeta bip! estará disponible en las estaciones Parque O’Higgins, Los Héroes, Baquedano, Tobalaba, Plaza de Maipú, Plaza de Puente Alto, Vespucio Norte, Santa Ana, Pedro de Valdivia y La Cisterna.

Las actividades de aniversario continuarán este martes, cuando la estación Estadio Nacional de Línea 6 sea escenario, desde las 11.00 horas, de “El Cuecazo Cumpleañero”. La iniciativa se desarrollará bajo el concepto de “Chile, país de corpóreos” y reunirá a más de 80 personajes de marcas e instituciones, quienes participarán junto a Los Rombitos en distintos juegos tradicionales.

El programa también incluye una presentación musical para este miércoles 16 de septiembre. A partir de las 12.00 horas, la estación Quinta Normal de Línea 5 recibirá al cuequero Daniel Muñoz y su banda “Los Concho e’ vino”, como parte de Música de Estación, iniciativa que convierte distintos puntos de la red en espacios para presentaciones de artistas nacionales.

Las celebraciones comenzaron previamente con un esquinazo simultáneo realizado en 12 estaciones de la red, donde participaron más de 260 bailarines. E

n paralelo a las actividades dieciocheras, Metro anunció que incrementará la presencia de personal de seguridad en diferentes puntos de la red para responder al aumento de pasajeros y contribuir a una operación segura durante las jornadas de mayor afluencia.