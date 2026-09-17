Alcaldesa de Quilicura acusa falta de información a Arrau y “lamenta” su respuesta tras “velorio simbólico”

La alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, reprochó la respuesta que dio el ministro de Seguridad, Martín Arrau, tras el “velorio simbólico” que se registró en la comuna.

La jefa comunal emplazó al Gobierno luego de que se realizara una despedida simbólica que se extendió durante la noche del martes y la madrugada del miércoles, la cual incluyó fuegos artificiales y disparos. Esto, en memoria de un hombre de 20 años que falleció producto de múltiples impactos balísticos.

“Déjense de perder el tiempo, por favor, con mucha humildad se lo digo y respeto. Vengan a desarticular las bandas organizadas que están presentes en Quilicura y en otras comunas de la Metropolitana. Que solos no podemos”, dijo la autoridad comuna. La respuesta de Arrau llegó horas después, señalando que “si se hubiera sabido, si hubiéramos tenido la evaluación de riesgo que decía que esto iba a pasar, hubiéramos tomado precisamente las providencias del caso”.

En diálogo con CNN Chile, Paulina Bobadilla abordó la respuesta del secretario de Estado y aseveró que las autoridades sí podrían haber previsto la situación.

“Totalmente, porque desde el sábado desplegué a mis equipos. Yo tengo drones y una alta inversión municipal. El primer día no pasó nada, hubo alguna congregación en el servicio de urgencia, donde estaban estos heridos, pero no pasó a mayores. El domingo, lo mismo. El lunes, algo de movimiento con algunos toldos, pero el martes llega a Carabineros y hubo toda esta aglomeración de personajes, con una apología de armas”, expresó.

Ante esto, aseguró que intentó tomar contacto con el Gobierno. “Yo tengo una muy buena relación con el delegado presidencial, Germán Codina. Él me dice: Está todo OK, están todos informados. Y aquí tengo que decirlo: no hubo comunicación desde la Seremi de Seguridad hacia el ministro (Martín Arrau). Yo lamento las declaraciones (de él)”, sostuvo.

A lo que agregó: “Creo que al ministro, con todo lo que está pasando en Chile, sus asesores no le dieron información que corresponde. Así de claro. Si nosotros estábamos monitoreando el día anterior y sabíamos lo que estaba pasando en ese sector, con mayor razón se debería haber potenciado la seguridad ayer”.

Sumado a ello, manifestó que entre los antecedentes que tenían a disposición se encontraban los llamados mediante redes sociales y los videos relacionados al homenaje. “Nosotros trabajamos muy de la mano con nuestros Carabineros de la 49ª Comisaría de Quilicura, pero tampoco ellos podían ir a enfrentarse sin un camión lanzaaguas o los carros blindados”, comentó.

“Los refuerzos llegaron después de la medianoche, cuando esto empezó a las 22:00 horas. Tengo los respaldos y videos”, cerró.