Apuntó a “asociación ilícita”: Desbordes confirmó querella por amenazas a tiktoker en la Plaza de Armas

“Hemos avanzado mucho en la seguridad en la comuna, (pero) evidentemente todavía falta”, manifestó el jefe comunal.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, confirmó la decisión del municipio que encabeza de presentar una querella por asociación ilícita, tras la denuncia del tiktoker Franko “El Kofran” Lagos respecto de haber sido expulsado de la Plaza de Armas por un grupo de personas extranjeras.

En diálogo con EL DÍNAMO, el creador de contenido reveló que “nunca esperé que estar en la tarde en la Plaza de Armas fuera más peligroso que ir de noche“.

“Todavía estoy impresionado de lo que me dijeron los guardias con los que hablé. Fui a pedirles una explicación a ellos y lo único que me dieron fue ‘mejor ándate, mejor corta‘. Fue todo un impacto para la gente que estuvo presente en el en vivo“, recordó, dijo.

A la vez, el streamer recalcó que “sé que suena súper feo, y es fuerte, pero en la semana del 18 de septiembre, en la semana de nuestras Fiestas Patrias (…) la Plaza de Armas ya no es de los chilenos“.

La querella de Desbordes por lo ocurrido en la Plaza de Armas

Luego de la difusión de los videos en los que se registraron las amenazas al tiktoker en la Plaza de Armas, el alcalde Mario Desbordes ratificó la presentación de una querella para que la Fiscalía investigue los respectivos antecedentes.

“Con lo que hemos visto en el video de ayer, estamos estudiando y vamos a presentar una querella para lograr perseguir de otra manera esto, porque creemos que sí hay una asociación ilícita“, sostuvo el alcalde.

“La Plaza de Armas de Santiago, al igual que el resto de la comuna, ha sido intervenida varias veces en el último año y medio“, apuntó a continuación.

“Hemos avanzado mucho en la seguridad en la comuna, (pero) evidentemente todavía falta. El casco histórico, el sector de Mapocho, tiene un problema serio”, añadió.

Además, apuntó particularmente a calle Bandera, a la altura de General Mackenna, donde, según explicó, algunas personas ofrecerían servicios sexuales en el espacio público.

“Están las mujeres que se prostituyen, no sabemos si aquí hay trata de personas. Están los proxenetas, están los matones que se observaban y escuchaban en el video“, señaló el jefe comunal.

En esa línea, recalcó que en la actualidad ni el municipio ni las policías cuentan con atribuciones para detener estas actividades.