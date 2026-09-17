Los recorridos de buses RED que serán reforzados por las fondas del Parque O’Higgins

Los servicios se identificarán con la letra X al lado del número y estarán disponibles entre la madrugada del viernes 18 y el domingo 20 de septiembre.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Con el propósito de facilitar el regreso a sus hogares de todos quienes acudan a celebrar las Fiestas Patrias en las fondas del Parque O’Higgins, el sistema Red Movilidad confirmó que dispondrá un refuerzo de algunos de sus recorridos de buses.

De acuerdo con lo detallado por los encargados, los servicios que verán aumentadas sus flotas “se identificarán con la letra X al lado del número“, se precisó.

A la vez, Red Movilidad ratificó que todos los buses que reforzarán los recorridos “estarán disponibles entre la madrugada del viernes 18 y el domingo 20 de septiembre“, según dijo la coordinación metropolitana.

En concreto, los recorridos funcionarán desde las 1:00 a las 02:30 horas desde las madrugadas del viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de septiembre, en tanto que en la noche del domingo 20 su horario será de 22 a 23:30 horas.

Se trata de servicios que “saldrán de las inmediaciones de las estaciones de Metro Parque O’Higgins y Rondizzoni hacia Renca, Quilicura, Puente Alto, Lo Espejo, Pudahuel, Maipú, Las Condes y Peñalolén”, detalló.

Recorridos de buses Red reforzados desde Parque O’Higgins

Red Movilidad detalló que los siguientes son los recorridos de buses que serán reforzados desde las inmediaciones de las estaciones del Metro cercanas al Parque O’Higgins:

Desde Metro Parque O’Higgins

507x, a Pudahuel

506x, a Maipú

406x, a Las Condes

506x, a Peñalolén

Desde Metro Rondizzoni