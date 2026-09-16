“Fue una noche espantosa”: alcaldesa de Quilicura pide presencia militar tras disturbios en “velorio simbólico”

“Anoche nos llegó un audio de una madre relatando que una bala cruzó su techo y llegó al escritorio donde estaba su hijo”, relató.

La alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla (IND-FA), dio cuenta este miércoles de los disturbios registrados en un “velorio simbólico” que se realizó en la comuna y pidió presencia militar para enfrentar situaciones como esta.

Durante la madrugada del miércoles familiares y allegados de un joven de 20 años, víctima de homicidio el pasado 12 de septiembre, se reunieron a la espera del funeral, que ya fue catalogado por las autoridades como de alto riesgo. Esta clasificación impide la realización de velorios y en su lugar, otorga 24 horas para que el cuerpo sea trasladado desde el Servicio Médico Legal o el lugar de deceso hasta el cementerio, con el fin de disminuir los riesgos para la seguridad y orden público.

Con todo, esta clasificación no impidió los disturbios que se registraron anoche: fuegos artificiales, ráfagas de disparos e incluso la quema de un vehículo en la intersección de Lo Marcoleta con Pascual Gambino, en la población Parinacota. Todo, a solo 500 metros de la 49ª Comisaría de Quilicura. Personal de Carabineros intentó disuadir a los asistentes mediante carros antidisturbios.

Alcaldesa de Quilicura pide refuerzos

“Fue una noche espantosa, aterradora. Es aterrador lo que vivimos. Anoche nos llegó un audio de una madre relatando que una bala cruzó su techo y llegó al escritorio donde estaba su hijo. Otros vecinos nos contaban que estaban debajo de la cama todos juntos, con los padres cubriendo el cuerpo de su niño para que, si llegaba la bala, les llegara a ellos y no a su pequeño”, relató la alcaldesa en diálogo con Meganoticias.

“¿Cómo es posible que las bandas hagan lo que quieran en los distintos territorios y actúen en la más absoluta impunidad? Acá se debió hacer un copamiento. Aquí salen con armas de fuego, armamento de guerra, y nadie hace nada”, cuestionó.

La jefa comunal también defendió la labor de Carabineros, aunque reconoció que hacen falta refuerzos. “Necesitan GOPE, no pueden actuar solos. Si no tienen personal, que lleguen militares a reforzar. Es profundamente injusto que los vecinos no hayan dormido en toda la noche y tengan que salir a trabajar igual para no perder su fuente laboral”, manifestó.