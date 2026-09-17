Fiestas Patrias: los horarios de cierre de los supermercados este jueves 17 de septiembre

Tras el feriado irrenunciable, las actividades del comercio se podrán retomar a partir de las 06:00 horas del domingo 20 de septiembre.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Como los días viernes 18 y sábado 19 de septiembre corresponden a feriados irrenunciables y tanto los supermercados como los malls y centros comerciales permanecerán cerrados durante ambas jornadas, este jueves 17 es el último día para que los chilenos compren lo que necesitan para festejar como se debe estas Fiestas Patrias.

Según lo resuelto por la Dirección del Trabajo, esta jornada el comercio tendrá que dejar de funcionar, a más tardar, a las 21:00 horas en todo el país.

Lo anterior, porque desde esa hora se dará inicio al periodo de descanso obligatorio para los trabajadores del sector.

No obstante, debido a la fecha, los supermercados establecieron un cierre anticipado de sus locales para este día.

De acuerdo con lo que establece la normativa, tras el feriado irrenunciable, las actividades del comercio se podrán retomar a partir de las 06:00 horas del domingo 20 de septiembre.

Horarios de cierre de supermercados este jueves 17 de septiembre

Con el propósito de facilitar las compras para celebrar las Fiestas Patrias, las principales cadenas de supermercados informaron cuáles serán sus horarios de cierre este jueves 17 de septiembre.

En concreto, son los siguientes: