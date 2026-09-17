EFE decidió aplazar el tramo soterrado entre Lo Errázuriz y Alameda para priorizar las obras actualmente en ejecución.

Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) declaró desierta la licitación para construir el tramo soterrado entre Lo Errázuriz y Alameda, por lo que el Tren Melipilla no iniciará su recorrido en Estación Central cuando entre en funcionamiento durante 2028.

La empresa resolvió aplazar esta parte del proyecto para concentrar los recursos en las obras que actualmente se encuentran en desarrollo.

La primera etapa contempla que el servicio se conecte con la futura estación Lo Errázuriz de Metro, desde donde permitirá trasladarse entre Melipilla y el centro de Santiago.

EFE posterga conexión del Tren Melipilla con Alameda

El proyecto en ejecución considera los segmentos Cerrillos-Malloco y Malloco-Melipilla, que en conjunto alcanzan 58 kilómetros y atraviesan siete comunas.

Junto a ello, las obras presentan actualmente un 30% de avance, mientras que durante 2027 está prevista la construcción del terminal de Melipilla, recinto que actualmente se encuentra en proceso de rescate arqueológico.

Desde EFE explicaron que la decisión también está relacionada con los costos asociados al uso de Bienes Nacionales de Uso Público (BNUP). “Considerando la necesidad de optimizar las inversiones y teniendo en cuenta que no ha sido posible dejar sin efecto los pagos de derechos municipales por el uso de Bienes Nacionales de Uso Público (BNUP) para el tramo soterrado de Lo Errázuriz a Alameda, EFE Trenes de Chile resolvió postergar la construcción y declarar desierta la licitación del tramo soterrado”, señaló la empresa.

De esta forma, la estatal indicó que buscará impulsar modificaciones normativas para acceder a condiciones de exención similares a las de organismos como Serviu, el Ministerio de Obras Públicas y Metro.

En paralelo, los 22 trenes destinados al nuevo servicio ya están siendo fabricados y su arribo a Chile está programado para el primer semestre de 2027.

Posteriormente se realizarán pruebas estáticas y dinámicas antes de iniciar la marcha blanca. El proyecto contempla una extensión total de 61 kilómetros y beneficiará a comunas como Melipilla, El Monte, Talagante, Peñaflor, Padre Hurtado, Maipú, Cerrillos y Estación Central, aunque esta última quedará fuera de la conexión ferroviaria durante la primera etapa.