Accidente fatal en Minera Escondida: trabajador muere durante labores de mantención

El accidente ocurrió durante labores de mantención en el área mina y Sernageomin desplegó un equipo para esclarecer lo sucedido.

Un trabajador murió durante la jornada de este miércoles tras sufrir un accidente al interior de Minera Escondida, en la Región de Antofagasta.

El hecho ocurrió mientras el funcionario realizaba labores de mantención en el área mina y fue confirmado por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), organismo que dispuso el despliegue de un equipo regional para reunir antecedentes e iniciar la investigación.

A través de una declaración, Escondida | BHP confirmó el fallecimiento y detalló que el accidente se produjo mientras el trabajador desarrollaba sus funciones de mantención.

“Lamentamos informar el sensible fallecimiento de un trabajador de nuestra compañía ocurrido durante la jornada de hoy, producto de un accidente ocurrido en el área mina, mientras realizaba actividades de mantención”, informaron.

Tras conocer el hecho, la compañía informó a las autoridades y activó sus protocolos internos, además de suspender todas las actividades operacionales de la mina.

En paralelo, la empresa inició una indagatoria para establecer las circunstancias del accidente. “En paralelo, hemos iniciado una investigación para esclarecer las causas de esta irreparable pérdida”, señaló Escondida | BHP, que además expresó sus condolencias a los familiares y compañeros de trabajo del fallecido.

Por su parte, Sernageomin informó que el director nacional (s), Mauricio Lorca, instruyó “el despliegue inmediato del equipo regional” para recabar antecedentes e iniciar las diligencias correspondientes.

El Sindicato N° 1 de Trabajadores de Minera Escondida confirmó que el fallecido era socio de la organización y señaló que el accidente ocurrió mientras realizaba labores de mantención en una pala de extracción.

Desde el sindicato solicitaron una investigación “exhaustiva” por parte de las autoridades administrativas y judiciales y advirtieron sobre la necesidad de reforzar las condiciones de seguridad. La organización también sostuvo que había solicitado medidas adicionales tras otro accidente de alto potencial registrado meses atrás en la misma área.