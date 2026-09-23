Mariano Fernández revela que Pérez Mackenna reconoció “presiones” de EEUU para sumarse a Escudo de Las Américas

“Tenemos que ver si la firma del estatuto del Escudo de Las Américas, compromete de alguna manera al Estado chileno, que le haría necesario una legislación para aceptarlo”, recalcó Mariano Fernández.

El ex canciller Mariano Fernández se refirió a la decisión del Gobierno de José Antonio Kast de adherirse al llamado Escudo de Las Américas, asegurando que el ministro Francisco Pérez Mackenna reconoció “presiones” de Estados Unidos para sumarse a la instancia.

En entrevista con La Tercera, Fernández indicó que la declaración se dio en el marco de la reunión de ex titulares del Ministerio de Relaciones Exteriores que convocó Pérez Mackenna el pasado 15 de septiembre.

En aquella oportunidad, donde gran parte de los asistentes le dejaron ver la inconveniencia de sumarse a Escudo de Las Américas por sus implicancias en el ámbito militar, al apelar al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), el canciller les reconoció que “será difícil restarse”.

Mariano Fernández detalló que “entonces, él lo que nos dijo, yo estaba sentado a la mano izquierda del canciller, que era muy difícil para Chile no suscribir el tratado del Escudo de las Américas”, dejando en claro que Pérez Mackenna les hizo ver “que Estados Unidos estaba presionando”.

“Yo le respondí, y le respondieron varios, (que) en esto estamos completamente en desacuerdo”, agregó el otrora ministro de Estado.

En esta línea, Fernández aseveró que la “cooperación internacional para luchar contra el crimen organizado es algo en que estamos todos de acuerdo y ha habido periodos en los que ha sido muy difícil la colaboración”, pero que Escudo de Las Américas incorpora un “asunto completamente distinto, como una manera de establecer un intervencionismo de Estados Unidos en nuestros países, con bases que llamaríamos legales“.

“Tenemos que ver si la firma del estatuto del Escudo de Las Américas, compromete de alguna manera al Estado chileno, que le haría necesario una legislación para aceptarlo”, recalcó Mariano Fernández.