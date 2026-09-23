Investigan muerte de 57 pingüinos hallados en distintos sectores del Maule

El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) presentó una denuncia ante la justicia tras el hallazgo de 57 pingüinos muertos en distintos puntos de la Región del Maule.

Los ejemplares fueron encontrados durante la segunda mitad de septiembre en las comunas de Chanco, Pelluhue y Curepto, en medio de procedimientos realizados por funcionarios del organismo.

De acuerdo con los antecedentes recopilados por el servicio, las aves presentaban una buena condición muscular y un nivel de descomposición incipiente al momento de ser encontradas.



Además, no se observaron lesiones físicas externas ni signos evidentes de contaminación, por lo que Sernapesca busca determinar qué provocó la muerte de los ejemplares.

Entre las hipótesis que se manejan está una eventual interacción con faenas pesqueras mediante enmalle, técnica que utiliza redes tipo cortina para la captura de peces. “Frente a este preocupante hallazgo, hemos presentado una denuncia para que se investiguen a fondo las causas de esta mortandad. Dado que presumimos una posible interacción con faenas de pesca, es fundamental esclarecer los hechos. Nuestro objetivo es resguardar la fauna marina protegida y promover que las actividades en la zona se desarrollen de manera responsable con el ecosistema”, sostuvo la directora regional de Sernapesca Maule, Franchesca Albornoz.

A partir de la denuncia, el organismo solicitó a la justicia una orden amplia de investigar, con el objetivo de esclarecer las circunstancias en que murieron los pingüinos y determinar eventuales responsabilidades. Las diligencias quedarían a cargo de la Brigada Investigadora de Delitos del Medio Ambiente (BRIDEMA) de la PDI.