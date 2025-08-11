Este fenómeno de la naturaleza contempla el crecimiento de más de 200 especies de flores nativas.

El desierto florido es un fenómeno natural único que ocurre en el norte de Chile, principalmente en la Región de Atacama, cuando las inusuales lluvias caídas durante el otoño e invierno permiten la germinación de miles de semillas que han permanecido latentes bajo la superficie del árido suelo.

Este espectáculo transforma por unas semanas el desierto más seco del mundo en un paisaje lleno de color y vida, con más de 200 especies de flores nativas, muchas de ellas endémicas, como la añañuca, la pata de guanaco y la garras de león.

Este florecimiento suele producirse entre los meses de agosto y octubre, aunque su intensidad y extensión dependen directamente de la cantidad de precipitaciones registradas en la zona.

En ese contexto, el desierto florido no solo atrae a turistas, científicos y fotógrafos, sino que también representa una oportunidad para promover la conservación de la biodiversidad local y el desarrollo del turismo sustentable en las comunidades cercanas.

Desierto florido en Chile: ¿Cuándo comienza el espectáculo natural?

De acuerdo a las proyecciones de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), las condiciones actuales favorecerían el inicio del desierto florido a partir de la tercera semana de septiembre.

Según indicaron, se espera que el fenómeno alcance su mayor esplendor en octubre y podría prolongarse hasta mediados de noviembre.

Jorge Carabantes, jefe de Áreas Silvestres Protegidas de Conaf, señaló que el florecimiento podría abarcar desde la zona de Totoral hasta Caleta Chañaral de Aceituno, cubriendo gran parte de la Región de Atacama.