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Director de Migraciones afirma que posible acuerdo para retomar expulsiones a a Venezuela está “muy cerca”

“De hecho, nosotros ya mandamos nuestro cónsul a Caracas y estamos esperando que Venezuela mande al suyo”, adelantó Frank Sauerbaum.

Foto del editor Paz Rubio
Paz Rubio

El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum (RN), afirmó este viernes que Chile está “muy cerca” de llegar a un acuerdo político con Venezuela, para retomar las expulsiones de migrantes irregulares a ese país.

“Afortunadamente, hemos ido acercando posiciones. Nosotros tenemos diálogos informales con ellos (autoridades venezolanas) permanentemente. Hace unos días nos llegó por fin un documento que nos permite sacar masivamente a venezolanos con un salvoconducto con ellos autentificaron”, relató el exdiputado en conversación con radio Pauta.

Este salvoconducto, explicó Sauerbaum, “representa mucho para nosotros porque la mayoría de los venezolanos no tiene documentación”. La autoridad también dio cuenta de que antes del doble terremoto en Venezuela, había “conversaciones fluidas” con las autoridades de ese país que en este periodo “se han ido retomando más todavía con el encuentro que el presidente Kast tuvo con la presidenta Delcy Rodríguez (en la Asamblea General de Naciones Unidas)”.

“Yo espero reunirme también con el Presidente los próximos días y seguramente nos va a contar más detalles. Creo que estamos muy cerca del acuerdo. De hecho, nosotros ya mandamos nuestro cónsul a Caracas y estamos esperando que Venezuela mande al suyo”, añadió.

Sauerbaum también precisó que la capacidad para expulsar migrantes de ese país depende de un “acuerdo político, para que ellos nos reciban los aviones, no solamente de expulsados; Venezuela nos ha pedido que consideremos vuelos humanitarios de gente que efectivamente se quiere ir”.

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