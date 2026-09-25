Entel libera servicios para clientes con deuda y suspende corte por mora en tres regiones

Entel, compañía de telecomunicaciones y tecnología, activó su Programa “Primera Respuesta” para sus clientes en las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos, que han sido afectadas por el sistema frontal en las últimas horas.
Las medidas adoptadas, válidas desde el 24 de septiembre y por 7 días, consisten en la reposición de los servicios móvil postpago y fijo para clientes con deudas, y la suspensión de corte por boletas impagas, de modo que las personas puedan mantenerse conectadas durante la emergencia climática.
La gerente de Sostenibilidad y Comunicaciones de Entel, Francisca Florenzano, explicó que: “En una emergencia, la comunicación salva vidas. Permite coordinar el trabajo de los equipos de respuesta y entregar información clave para tomar decisiones oportunas. Por eso, la conectividad es fundamental para garantizar la continuidad de las comunicaciones”.
Recomendaciones uso de red en emergencia
- Activar el modo “ahorro de energía” en equipo móvil para extender la duración de la batería.
- Preferir mensajería instantánea o SMS en lugar de llamadas de voz o videollamadas que requieren mayores datos.
- Priorizar la conexión WiFi si es posible para mantener las redes móviles disponibles.
- Disminuir el uso de dispositivos conectados.
- Ante cortes de energía o bajas de voltaje: utiliza las opciones de ahorro de batería en tu teléfono y desconecta los decodificadores para evitar daños de sobrecarga.
¿Cómo se usa el roaming de emergencia?
El roaming de emergencia permite que las personas puedan conectarse a alguna red disponible, que no sea la de su operador habitual. Para conectarse, debes acceder a la configuración del teléfono y activar roaming.
Una vez activado, el usuario podrá llamar, navegar y enviar SMS sin cargos adicionales.
- Android: Accede a Ajustes- Conexiones-Redes móviles- Activar Roaming de datos
- iOS: Configuración-Red celular- Opciones-Roaming de datos
Puedes encontrar estas y otras recomendaciones en 123.cl/primerarespuesta.