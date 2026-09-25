Entel libera servicios para clientes con deuda y suspende corte por mora en tres regiones

La medida busca apoyar a afectados por sistema frontal que ha afectado con mayor fuerza a las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos

Entel, compañía de telecomunicaciones y tecnología, activó su Programa “Primera Respuesta” para sus clientes en las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos, que han sido afectadas por el sistema frontal en las últimas horas.

Las medidas adoptadas, válidas desde el 24 de septiembre y por 7 días, consisten en la reposición de los servicios móvil postpago y fijo para clientes con deudas, y la suspensión de corte por boletas impagas, de modo que las personas puedan mantenerse conectadas durante la emergencia climática.

La gerente de Sostenibilidad y Comunicaciones de Entel, Francisca Florenzano, explicó que: “En una emergencia, la comunicación salva vidas. Permite coordinar el trabajo de los equipos de respuesta y entregar información clave para tomar decisiones oportunas. Por eso, la conectividad es fundamental para garantizar la continuidad de las comunicaciones”.

Recomendaciones uso de red en emergencia

Activar el modo “ahorro de energía” en equipo móvil para extender la duración de la batería. Preferir mensajería instantánea o SMS en lugar de llamadas de voz o videollamadas que requieren mayores datos. Priorizar la conexión WiFi si es posible para mantener las redes móviles disponibles. Disminuir el uso de dispositivos conectados. Ante cortes de energía o bajas de voltaje: utiliza las opciones de ahorro de batería en tu teléfono y desconecta los decodificadores para evitar daños de sobrecarga.

¿Cómo se usa el roaming de emergencia?

El roaming de emergencia permite que las personas puedan conectarse a alguna red disponible, que no sea la de su operador habitual. Para conectarse, debes acceder a la configuración del teléfono y activar roaming.

Una vez activado, el usuario podrá llamar, navegar y enviar SMS sin cargos adicionales.

Android: Accede a Ajustes- Conexiones-Redes móviles- Activar Roaming de datos

Accede a Ajustes- Conexiones-Redes móviles- Activar Roaming de datos iOS: Configuración-Red celular- Opciones-Roaming de datos

Puedes encontrar estas y otras recomendaciones en 123.cl/primerarespuesta.