“Nunca habíamos tenido una situación similar”: presidenta del Servel revela que el Gobierno busca recortar 15% de su presupuesto

Desde el organismo estatal advirtieron que sus labores de fiscalización y transmisión de resultados preliminares de las elecciones del 2027.

La presidenta del consejo directivo del Servicio Electoral (Servel), Pamela Figueroa, alertó que, en el marco de la discusión del Presupuesto 2027 que se avecina, se recortará el 15% de los recursos que ese organismo tiene contemplados para el año que viene. Además, advirtió que esta reducción podría afectar el funcionamiento de la institución y la confianza en el sistema democrático.

En diálogo con CNN Chile, Figueroa explicó que “el Servel hizo un presupuesto muy ajustado al contexto nacional, de hecho es un presupuesto que es equivalente al de 2026, no tiene un crecimiento importante respecto de este año, que también es no electoral. Es un presupuesto austero, acotado a lo que se necesita para preparar las elecciones 2028 y 2029″

“Nunca habíamos tenido una situación similar, lo hemos hecho ver al Ejecutivo. Se nos ha recepcionado esta solicitud de que se aborde el presupuesto de la manera en la que lo hemos solicitado porque son aspectos muy relevantes para el año 2027″, advirtió.

En ese sentido, explicó que el presupuesto contempla recursos para la transmisión de resultados preliminares de las elecciones del 2027. “En el fondo es sostener el prestigio que tiene Chile de tener resultados confiables a las pocas horas de que se cierra el proceso electoral. Eso significa tener la tecnología adecuada y los recursos humanos adecuados. No podemos incorporarlos el año electoral, tenemos que hacerlo el año previo para poder probar y tener esos resultados“, dijo.

Junto con admitir que le preocupa la situación, Figueroa también reparó en que con menos recursos, la fiscalización que el organismo hace a los partidos políticos también “puede verse afectada”. “Necesitamos hacer nuestra operación con los recursos que solicitamos, porque son los que se requieren. Nunca hemos hecho un presupuesto con el tejo pasado. Esa es la razón por la cual históricamente se ha apoyado el presupuesto del Servel“, instó.

“Si no tenemos los recursos financieros y humanos, obviamente que esto se puede ver afectado y sin duda, va a afectar la confianza no solo en el Servel, va a afectar la confianza en el sistema político y en la democracia“, alertó.