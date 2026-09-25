“¿De qué lado están?”: las críticas del oficialismo a la declaración de Boric y Bachelet contra el Escudo de las Américas

Los exmandatarios fueron acusados de criticar “sin fundamento” y de que sus declaraciones ayudan a “entender cómo llegamos a la situación de crisis”.

El oficialismo en bloque salió a criticar la declaración conjunta que hicieron Gabriel Boric y Michelle Bachelet, donde cuestionaron la adhesión de nuestro país al Escudo de las Américas.

En la misiva, los exmandatarios sostuvieron que “la cooperación internacional es indispensable”, pero recalcaron que “esa cooperación debe realizarse siempre resguardando plenamente la autonomía de las decisiones de Chile y sin subordinar nuestra política exterior”.

Por lo mismo llamaron al Gobierno de José Antonio Kast a “reconsiderar la permanencia de Chile en esta instancia y expresamos nuestra plena disposición a colaborar en la construcción de estrategias de Estado para enfrentar el crimen organizado transnacional”.

Ante las declaraciones de Boric y Bachelet, en el oficialismo, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, planteó que “esta carta ayuda a entender cómo llegamos a la situación de crisis, pese haber sido un país modelo hasta hace muy poco”.

El senador cree que los expresidentes “en vez de cuestionar la iniciativa, reflexionen sobre qué habrá pasado en América, para que 15 naciones hayan dicho no más izquierda y hoy se unan para enfrentar juntos el mayor problema que se tiene en estos tiempos”.

A sus palabras se sumó la diputada Macarena Santelices (REP), quien cuestionó que durante los 12 años que suman las gestiones de ambos, “dejaron fronteras desbordadas y al crimen organizado instalado en Chile“.

El diputado Stephan Schubert (REP) indicó que el presidente Kast está “logrando una exitosa coordinación internacional para enfrentar con toda la fuerza al crimen organizado. ¿Y cómo reaccionan dos expresidentes? En lugar de apoyar, lo critican sin fundamento. ¿Qué pretenden? ¿De qué lado realmente están?“.