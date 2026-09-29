Falso alcalde, cámaras tapadas y una caja fuerte como objetivo: las sospechas tras intento de robo al municipio de San Ramón

El municipio desvinculó a la empresa de seguridad involucrada, mientras la PDI desarrolla las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Un intento de robo afectó a dependencias de la Municipalidad de San Ramón, luego de que guardias de seguridad recibieran instrucciones telefónicas de una persona que se hizo pasar por el alcalde de la comuna, Gustavo Toro.

El sujeto afirmó que la autoridad se encontraba en un centro asistencial debido a un delicado estado de salud y les ordenó ingresar a las oficinas de Finanzas y Tesorería para retirar una caja fuerte.

Falso alcalde y cámaras tapadas: las sospechas tras intento de robo al municipio de San Ramón

De acuerdo con los antecedentes del caso y el relato del alcalde de San Ramón, los funcionarios accedieron hasta las dependencias señaladas e intentaron mover la caja fuerte, pero no lograron sacarla debido a su peso y dimensiones, por lo que el procedimiento dejó daños materiales en el inmueble.

En conversación con Emol, el jefe comunal relató que tomó conocimiento de lo sucedido cerca de las 3:00 horas, tras recibir un llamado de Carabineros, quienes buscaban confirmar su estado de salud.

“Usaron mi foto desde el Whatsapp, dando la instrucción de ir a la oficina de finanzas y tesorería de la municipalidad, que yo me encontraba en urgencias”.

Toro también manifestó sus sospechas por la actuación de los guardias durante el episodio. “Llama la atención que la empresa de guardias llevó a cabo un procedimiento donde rompieron puertas en la oficina de la finanza, trataron de mover la caja fuerte y no pudieron”.

Otro de los antecedentes que llamó la atención de la autoridad fue que, según su versión, los funcionarios habrían cubierto las cámaras de vigilancia mientras ejecutaban las instrucciones recibidas por teléfono. “Ellos se ocuparon de ocultar las cámaras de seguridad de gran parte de las oficinas de tesorería mientras seguían el mandamiento que supuestamente le daba yo”, aseguró.

Tras lo ocurrido, la Municipalidad de San Ramón decidió poner término al vínculo con la empresa encargada de la seguridad, Comercializadora e Importadora Fernando Pacheco Araya SPA.

En tanto, la Policía de Investigaciones (PDI) llevará adelante las diligencias para establecer cómo se desarrolló el intento de sustracción y determinar las eventuales responsabilidades.