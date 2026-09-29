Comenzó el tironeo para el Gobierno: aliados y oposición ponen sobre la mesa exigencias para Presupuesto 2027

En el día previo al ingreso del proyecto, la UDI exigió rebajar a $1.000 el presupuesto del INDH, la oposición apunta a que no se reduzcan los recursos de seguridad ni el gasto social, y los libertarios piden más inversión y menos plata para “operadores políticos” apuntando a la reducción de ministerios.

Los presidentes de los partidos oficialistas arribarán esta tarde-noche a Cerro Castillo, convocados por el Gobierno para conocer los ejes de la Ley de Presupuesto 2027, la primera de la administración del Presidente José Antonio Kast, que ingresará mañana a la Cámara de Diputados.

En la cita estarán los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz; del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, y de la Segpres, José García Ruminot.

La Moneda espera compartir los detalles primero con los timoneles oficialistas este martes y, el miércoles en la mañana, con los senadores del sector.

Si bien el detalle de los montos que se definirán a cada repartición no se ha entregado, el Ejecutivo ya ha adelantado que este presupuesto estará focalizado en empleo, crecimiento, seguridad y salud.

En ese contexto, Quiroz ya adelantó que la expansión del gasto público se ubicará entre 0% y 1%. Pese a esto, desde otras carteras —como la de Economía, liderada por Daniel Mas— ha trascendido que el gasto podría crecer levemente por el tope del 1%.

La razón es que el margen para acomodar (y recortar) es acotado. El desempleo llegó a 9,5% en el trimestre mayo-julio, su mayor nivel en cinco años, y la inflación a doce meses subió a 4,1% en agosto.

El decreto de política fiscal exige, además, bajar el déficit estructural de 2,6% a 1,8% del PIB en 2027, mientras que cerca del 83% del Presupuesto 2026 está comprometido en gastos permanentes.

En ese escenario, Hacienda ha fijado como directriz “hacer más con lo mismo”. De hecho, los recursos adicionales para las carteras “reactivadoras”, entre ellas Obras Públicas, Vivienda y parte de Salud, deben salir de otras partidas. Entre los ministerios que deberán ajustarse figuran el de Mujer, Cultura y Deportes.

El Ejecutivo ha señalado que la “tijera” —como lo bautió Kast al inicio de su mandato— apuntará a programas mal evaluados o duplicados.

Bancadas ponen exigencias sobre la mesa

Entre los aliados, la primera exigencia concreta vino de la UDI. Los diputados Sergio Bobadilla, subjefe de la bancada, Alejandra Valdebenito y Hotuiti Teao, integrantes de la comisión de Derechos Humanos, anunciaron que presentarán una indicación para rebajar a $1.000 los recursos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Su objetivo es forzar el cierre del organismo mientras no avance el proyecto que busca modernizar su gobernanza. “Mientras eso no suceda, no corresponde asignar ningún peso para que siga funcionando”, sostuvieron en una declaración conjunta.

Para fundamentar la medida, los parlamentarios enumeraron cerca de diez polémicas que, a su juicio, la justifican. Entre ellas, la toma de más de ocho meses en la sede del INDH en Santiago, los $250 millones destinados a contratar una productora de eventos y los más de $60 millones gastados en viajes al extranjero desde 2022, cerca de la mitad en viáticos.

También cuestionaron la oposición del director, Yerko Ljubetic, a la “Ley Naín-Retamal” y su calificación del proyecto contra los rayados como una “criminalización de la expresión artística”, además de la visita del organismo a uno de los imputados por los homicidios de los carabineros Eugenio Naín y Marcos Cosme.

El Partido Nacional Libertario (PNL), que se define como “oposición amigable”, también fue convocado. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición —según supo EL DÍNAMO— el partido habría optado por declinar de la invitación.

El diputado libertario Álvaro Jofré explicó a EL DÍNAMO que su bancada espera que en “el próximo presupuesto de la Nación, la plata pública vaya más a infraestructura, más inversión, eso significa más empleo, más generación de mano de obra, y menos plata para la función pública, para los operadores políticos”.

El diputado precisa que el reproche alcanza también a cargos en gobiernos regionales y municipios, y condicionó el apoyo a que el Presidente cumpla lo prometido en campaña: “Tenemos que reducir ministerio, tenemos que reducir también subsecretaría, es lo más relevante”, señala.

Desde la oposición, el foco está en seguridad.

Tras la muerte del cabo segundo Christopher Aguilera en un operativo en Lo Espejo, los partidos publicaron una declaración en la que comprometen su apoyo a las políticas públicas en la materia dentro de la Ley de Presupuestos y apuntaron a la intención que tuvo el Ejecutivo de recortar el presupuesto de la cartera al inicio el mandato.

“Exigiremos al Gobierno que no exista una reducción del presupuesto y que se continúen apoyando programas importantes de prevención del delito”, señala el texto.

La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, agregó que exigirán que “no haya recortes sociales”, que los recursos para los gobiernos regionales estén disponibles y que se mantengan los programas de seguridad.