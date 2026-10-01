Gobierno supera los 77 mil hogares beneficiados con bonos de recuperación tras lluvias

La Subsecretaría del Interior concretó un nuevo pago de Bonos de Recuperación destinado a familias afectadas por sistemas frontales asociados al fenómeno de El Niño, beneficiando a 19.188 hogares de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, con una inversión de $14.868 millones.

El pago corresponde a las familias afectadas por el sistema frontal registrado entre el 17 y el 20 de agosto, que provocó daños en viviendas, afectaciones a servicios e infraestructura, interrupciones de tránsito, activación de quebradas, remociones en masa y personas damnificadas y albergadas. Tras estos efectos, las tres regiones fueron declaradas zonas afectadas por catástrofe.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, destacó que “hoy estamos pagando bonos de recuperación en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, llegando a 19.000 hogares con una inversión de 14.800 millones de pesos”.

La autoridad agregó que, con este nuevo pago, “ya alcanzamos 77.000 hogares atendidos, con una inversión de más de 60.000 millones de pesos en bonos de recuperación como parte de las medidas tempranas de apoyo a las familias afectadas”.

De acuerdo con las cifras consolidadas por la Subsecretaría del Interior, considerando las nóminas pagadas a nivel nacional desde julio y hasta septiembre de 2026, 77.217 hogares han sido beneficiados con Bonos de Recuperación, por un monto total de $61.418 millones.

Apoyo según nivel de afectación

El Bono de Recuperación constituye la primera ayuda económica para los hogares afectados y su monto se determina de acuerdo con el nivel de afectación registrado en la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), considerando daños en la vivienda y/o enseres.

El modelo contempla cuatro tramos: $375.000 para afectación baja; $750.000 para afectación media; $1.125.000 para afectación alta; y $1.500.000 para afectación muy alta.

En el caso del pago correspondiente al sistema frontal de agosto en las tres regiones del norte, 5.048 hogares presentan afectación baja, 10.161 afectación media, 1.638 afectación alta y 2.341 afectación muy alta, totalizando los 19.188 hogares beneficiados y los $14.868 millones comprometidos.

El sistema de ayudas también contempla un Bono de Sostenibilidad de $375.000 por evento para aquellos hogares que, producto de reiteradas afectaciones durante el año, hayan agotado el monto disponible para recibir Bonos de Recuperación.